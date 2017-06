No Name, mušketýři nebo živý medvěd. Na slavnostech ve výběžku se nudit nebudete

Šluknovsko – V Děčíně městské slavnosti již proběhly, ve Šluknovském výběžku se na ně ale teprve chystají. Městské i zámecké slavnosti nabídnou stejně jako každý rok bohatý program.

Ve Varnsdorfu zazpívá například Kamil Střihavka.Foto: Deník/Lenka Klimentová

VARNSDORF

Slavnosti města Varnsdorf budou probíhat tři dny, a to od pátku 16. června do neděle 18. června. V pátek program začne ve 20 hodin v kavárně Hosana večerem hudby a poezie. Vystoupí Jana Vébrová, Jan Kunze a Milan Hrabal. Vstupné na akci je dobrovolné, návštěvníci si svá místa mohou zarezervovat přímo v kavárně.



V sobotu se již zájemci mohou těšit na hlavní program na hřišti u Sportovní haly Západní. „Odpolední program začíná ve 13 hodin a bude vás provádět dvojice herců, moderátorů, textařů a velmi nadaných improvizátorů – Metoděj a Dozer," lákají organizátoři.



Na místě bude k vidění show leteckých modelářů, modely aut, akrobaticko-taneční vystoupení Stars a další taneční vystoupení v podání Dykytky či Butterfly, pěvecká vystoupení ZUŠ Děčín či pěvecká a taneční vystoupení varnsdorfské vyšší odborné a střední školy i break dance. Dospělí si mohou zahrát fotbálek či si zajít na masáž nebo do kadeřnictví.

Hudební program přiláká především fanoušky Kamila Střihavky a Leaders či českého rapera Paulieho Garanda s Kennym Roughem. Zahraje také Malevil band, Backwards – revival skupiny Beatles, Kofe-in, večer bude k vidění i fireshow v podání Amanitas.



Na své si přijdou i děti, které si mohou užít jízdu na nafukovací skluzavce, setkají se s klaunem Bilbem, zasoutěží si o ceny či si zaskáčou na skákacím hradě. Chybět nebude ani malování na obličej či divadelní představení. Vstupné na hlavní akci je 80 korun, pro děti do 140 cm 20 korun.



Program ale bude pokračovat i v neděli, a to již od 8.50 na fotbalovém stadionu. Tady se bude slavit 110 let kopané ve Varnsdorfu, přijede i fotbalový klub Amfora, který se utká s osobnostmi varnsdorfského fotbalového klubu. Zahrají kapely Malvas a Semeno. Vstupné je 60 korun.



Do Centra Panorama pak mohou děti vyrazit ve 14 hodin na animovaný film Zpívej, kam platí vstupenka ze soboty.

ŠLUKNOV

O dva týdny později, v pátek 30. června a v sobotu 1. července, se zámek i zámecké zahrady ve Šluknově zahalí do barokně-renesančního kabátu. Konají se tu totiž v pořadí dvanácté Zámecké slavnosti.



V pátek slavnosti v půl sedmé večer zahájí starostka města Eva Džumanová, koncertovat budou kapely Mirai a Toxic People. Malá ochutnávka programu bude také v zámeckém parku, kde se pak akce v sobotu rozjede naplno.

Sobotní program zahájí v 9 hodin mažoretky Bezinky, těšit se návštěvníci mohou i na divadelní pohádku souboru Rolnička. Představí se tanečníci, skupiny historického šermu, kejklíři, mušketýři, k vidění bude dělostřelecká show.



Zahrát přijedou skupiny O5 & Radeček, No Name, zazpívá i Petra Černocká. Chybět nebude ani ohnivá show nebo barokní ohňostroj. V zámeckých zahradách pak bude velký trh, dobový tábor či výstava kanonů.



Páteční vstupné na slavnosti činí 50 korun, sobotní je o polovinu vyšší. Děti do 120 cm mají vstup zdarma.

RUMBURK

19. srpna se pak bude slavit v Rumburku. Akce se bude konat na Lužickém náměstí, na místě lidé uvidí například živého medvěda, návštěvníky přiláká i planetárium, 3G trenažér, vystoupí česká „Vanessa-Mae" a další hudebníci.



Na Dobrovského náměstí bude mezi 12. a 14. hodinou k vidění výstava historických vozidel. Vstup je tento rok zdarma.