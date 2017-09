Nic platit nebudeme! Děčín se odvolá proti pokutě 36 milionů

Děčín - Děčín měl chybovat před osmi lety při výběrovém řízení, ze kterého vyřadil tři firmy. Podle radnice to ale chyba nebyla.

Děčínský zámek.Foto: Deník

Děčínská radnice se odvolá proti téměř čtyřicetimilionové pokutě, kterou má zaplatit za údajné chyby ve výběrovém řízení na opravu části zámku. K těm mělo dojít před osmi lety, tehdy přitom Úřad regionální rady žádné chyby nenašel.



Radnice už dostala platební výměr na zaplacení 36 milionů korun. „ROP Severozápad nám v podstatě doporučil firmu, která má zorganizovat výběrové řízení a následně výběrové řízení schválil a vyplatil dotaci. Po několika letech ale změnil názor a nám chce dát pokutu, že nebyly dodrženy podmínky. To je opravdu paradox,“ řekl Deníku náměstek primátorky Valdemar Grešík.



„Je to jako kdyby vám stavební úřad řekl, že stavba je zkolaudovaná, všechno je v pořádku a po letech vám dal pokutu, že je tam nějaká chyba,“ dodal Grešík s tím, že se město hodlá bránit všemi prostředky.

O odvolání děčínské radnice proti pokutě bude rozhodovat ministerstvo pro místní rozvoj. „Odvolání můžeme podat do třiceti dnů od doručení platebního výměru u Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severozápad,“ upřesnila mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá.

Pokud Děčín neuspěje ani u ministerstva, je možné, že celý případ skončí před soudem. Ten je totiž poslední instancí v podobných sporech.



K problémům mělo dojít v roce 2009 při rekonstrukci zámku, respektive při výběrovém řízení na stavební firmu. Externí administrátor firma ROPRO totiž v průběhu hodnocení vyřadila tři uchazeče z celkových 35. Jednoho z uchazečů vyřadila kvůli tomu, že doložil některé smlouvy v neověřené kopii. Následně na takovou smlouvu zřejmě pohlížela, jako by ji vůbec nedodal. A právě to je podle Evropské komise i Úřadu regionální rady porušením zákona.

Na postup si přitom nestěžoval žádný z vyřazených uchazečů, Úřad regionální rady svůj názor změnil až právě po auditu Evropské komise.

Děčínu tak vyměřil obří vratku 36 milionů, tedy čtvrtinu hodnoty celé zakázky. Proti tomu sice radnice podala námitky, to jí ale nepomohlo a letos v lednu dostala výzvu k zaplacení peněz.



Radnice tak měla možnost se proti vratce odvolat, nebo částku zaplatit. Kdyby se ale nebránila a zaplatila, přiznala by, že zákon porušila. Navíc by přišla o možnost domáhat se zrušení platebního výměru.



Vladislav Raška, který byl v čele města, když problém vznikl, se Deníku svěřil, že pokud by částku mělo město platit, cítí za to zodpovědnost. Podle něj ale nepochybilo, ani zákon neporušilo.