Nesahejte v lese na mláďata, můžete je tak dokonce zabít

Ústecký kraj / Děčínsko - Na jaře se v lesích každoročně objevují mláďata divokých zvířat. Málokdo si uvědomuje, že i pouhý dotek je může zabít. Jejich rodiče totiž odradí pach člověka natolik, že se o mládě dále nestarají a to pojde hlady.

Zajíc polní. Ilustrační foto.Foto: Wikimedia/Hans-Jörg Hellwig

Začátkem dubna již startuje turistická sezona a ta také znamená zvýšený pohyb turistů v lesích či parcích, kde se právě rodí mláďata divokých zvířat. Na objevená mláďata lidé ale rozhodně nemají sahat, protože na srsti savců nechají pach svých rukou a matky je pak už nemusejí přijmout. Taková mláďata navíc zpravidla opuštěná nebývají, matka je poblíž.



„Co se týče zajíců, matka mláďata odkládá, jelikož nemají výrazný pach a škodná je necítí. Takže jsou někde schovaná a lidé si myslí, že našli opuštěného zajíčka, ale není to pravda,“ uvedl děčínský zoolog Roman Řehák s tím, že matka se k nim vrátí, nakrmí je a zase zmizí, protože ji snadněji najde škodná zvěř kvůli jejímu pachu.

Přečtěte si: Turisty od pátku vítá v Děčíně první nádraží Národního parku České Švýcarsko



Podobně je to i u ptáků. Těm však pach člověka nevadí, nemají totiž tak dobrý čich jako savci. Ani na ty by ale lidé sahat neměli.



„Mláďata pěvců, například kosi či sýkorky, vyskakují z budek nebo z hnízd dřív, aniž by uměla létat, a rodiče je stále dokrmují. A lidé si myslí, že jde o vypadlé ptáče,“ řekl Řehák.

VÝJIMKU TVOŘÍ NÁLEZ ZRANĚNÉHO ZVÍŘETE

Výjimku pak tvoří nález zraněného zvířete. Takové zvíře by bez pomoci člověka v přírodě nepřežilo.



Problém ale bývá v tom, že zvířeti soucitný nálezce poskytne lidskou péči, která se se zákony přírody neslučuje. Zvíře pak ztratí přirozenou plachost a je vysoká pravděpodobnost, že jej pak ve volné přírodě uloví predátor. Uměle odchovaná mláďata si také navíc zvyknou na pravidelný přísun potravy bez toho, aby ji musela sama hledat.

Mohlo by vás zajíímat: V zoo se rozloučili s mládětem mravenečníka, cestuje do Anglie



V regionu proto působí zvířecí záchranná stanice Falco. Nově nabízí také aplikaci pro chytré telefony Zachraň zvíře, kterou najdete volně ke stažení na webu zvirevnouzi.cz.



V tomto období by měli být k volně žijícím zvířatům ohleduplní i pejskaři. Psi totiž zvěř plaší, navíc střetnutí s divokým prasetem může skončit i smrtí psa.