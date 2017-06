Nemocnice odmítla rodící ženu. Musela jet jinam, stihla to těsně

Děčín – Takřka za pět minut dvanáct přijela Lucie Hajošová z Rumburku v květnu do děčínské porodnice, když na ni přišly porodní bolesti. Předtím totiž absolvovala tříhodinovou cestu v autě poté, co ji odmítli odrodit v jablonecké porodnici. Kvůli tomu málem rodila přímo v autě.

Ilustrační fotoFoto: Nemocnice Jablonec n. N.

Lucie Hajošová přitom měla před porodem řádně sepsaný porodopis jak v jablonecké, tak děčínské porodnici. Jabloneckou porodnici si nakonec vybrala na základě kladných recenzí od kamarádek. Jenže ji tu čekalo kruté zklamání.



„Přišlo to na mě ve dvanáct v noci a okolo druhé ranní, kdy jsem byla přesvědčena, že jde skutečně o porod, jsme jeli do Jablonce," řekla Deníku Lucie Hajošová. V Rumburku rodit nemohla, místní porodnice je totiž již několik týdnů zavřená a maminky jezdí desítky kilometrů daleko.



V Jablonci ji po sepsání všech potřebných dokumentů a po vyšetření s tím, že má kontrakce po sedmi minutách, poslali jinam, protože prý neměli volný porodní box.

„Poslali mě do Jilemnice, ale tam jsem nechtěla. Řekla jsem, že bych jela do Děčína, protože tam mám také sepsaný porodopis. Tak jsem se zeptala, jestli to stihnu. A oni na to, že stoprocentně, že mám před sebou minimálně čtrnáct hodin porodu. Jenže já jsem do dvou hodin porodila," popisuje rodička s tím, že ve chvíli, kdy do Děčína přijela, byla v porodnici asi padesát minut, než porodila.



Podle mluvčí jablonecké nemocnice Petry Hybnerové porodnice může z kapacitních důvodů rodičku odmítnout, pokud zrovna nerodí.



„Někdy si rodičky myslí, že pokud mají sepsaný porodopis, mají zajištěné místo. Bohužel, když místo není, a pokud nejde o život dítěte a matky, tak právo odmítnutí tu je," uvedla Hybnerová s tím, že podmínky, za jakých porodnice rodičku odmítnout může, v tomto případě byly splněny.



Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánky Čechové ale nemocnice pacienta odmítnout nesmí.



„Podle zákona o zdravotních službách nesmí poskytovatel odmítnout přijetí pacienta do péče, nebo ukončit péči o něj, jde-li o pacienta, kterému je třeba poskytnout neodkladnou péči," řekla Čechová s tím, že se ustanovení zákona týká i porodu. „Zákon nehovoří o žádné fázi porodu nebo o časových limitech, ale pouze o porodu. V tomto případě nesmí poskytovatel zdravotních služeb, tedy porodnice, pacientku odmítnout," doplnila mluvčí.

Jablonecká porodnice je přitom velmi oblíbená. Podle jedné internetové ankety ji dokonce doporučuje téměř 90 procent maminek, které s ní mají zkušenost.



„Velice ochotné sestřičky, úžasný přístup lékařů a v neposlední řadě opravdu rychlé propuštění z nemocnice. Musím uznat, že pokud rodit či hospitalizovat, tak jedině vaše nemocnice!" napsala nemocnici recenzi na facebooku například Lucie Jelínková.



Lužická nemocnice v Rumburku uzavřela porodnici koncem letošního března. Ta měla totiž dlouhodobě problém sehnat porodníka, ačkoli nabízela nadstandardní platové ohodnocení. Nový primář si mohl vydělat až 200 tisíc korun měsíčně. Rodičky ze Šluknovského výběžku tak nemají jinou možnost, než si vybrat okolní porodnice, například Děčín či Českou Lípu. Čeká je ale přibližně padesátikilometrová cesta. Tu navíc rodičkám mohou komplikovat zácpy, v zimě také sníh a náledí. Porodnice v okolí jsou ale na příjem rodiček z výběžku připraveny.