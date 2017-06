Nemocné děti podpoří festivaly

Děčínsko – Mají rádi rock a osud hendikepovaných dětí jim není lhostejný. To mají společné organizátoři charitativních rockových festivalů na Děčínsku. V posledních letech pořádali desítky takových akcí a díky nim se podařilo pro potřebné vybrat stovky tisíc korun.

Malé Karolínce pomůže letošní ročník rockového festivalu, který se bude tradičně konat v Růžové u Děčína.Foto: Deník / Vepřovská Jitka

ROCKFEST RŮŽOVÁ

Jedním z blížících se festivalů je 13. ročník Rockfestu Růžová, který je již třetím rokem benefiční. Festival pořádají rockeři s dobrým srdcem z Růžové na Děčínsku, Věra, Roman a Marcel. Každý rok vybírají jedno dítě, kterému výtěžek z festivalu věnují.



Tentokrát vybrali děti hned dvě, a to mentálně postiženou Karolínku, trpící vzácnou chromozomální poruchou a nefunkčností štítné žlázy, a Míšu s vrozeným hydrocelafem, zrakovou vadou a postižením všech končetin. Obě děti jsou tak plně odkázány na péči druhé osoby.



„Pro Míšu bude věnovaná dražba věcí od kapel. Jelikož mu hodně lidí pomáhá, rozhodli jsme se, že festival věnujeme Karolínce. Je pro nás prioritou pomoci Karolínce, které doposud nepomohla žádná nadace," uvedla pořadatelka Věra.

Festival se bude tradičně konat v obci Růžová pod Růžovským vrchem, a to již tento víkend od pátku 23. června do neděle 25. června. Vystoupí více než dvacítka kapel, které zahrají bez nároku na honorář. Fanoušci se mohou těšit na punkovou kapelu Do Řady, která letos oslaví 30. výročí, Houbu, Deliwery, Vision Days, S.N.A.D, Streetmachine a mnoho dalších.

Chybět nebude ani doprovodný program pro děti. V sobotu za nimi přijde Mickey Mouse, Spongebob a klaun Roman, Zoo Děčín přiveze zvířátka, hasiči z Labské Stráně ukážou dětem auta a hašení. K vidění bude také ohnivá show v podání Espiritu del Fuego.

JEDEŠ FEST

Dalším festivalem, který pomáhá, je Jedeš fest. Ten má letos hned dvě části – první část pomůže pětileté Věrušce trpící Downovým syndromem, druhá pak tatínkovi roční holčičky Mírovi Červenkovi, kterému loni v listopadu diagnostikovali rakovinu.



První část festivalu pro Věrušku se koná 14. a 15. července na děčínské Střelnici a láká na dvacítku kapel.

„Páteční hvězdou bude Xavier Baumaxa, v sobotu jsou headlinery Krleš nebo Moravius. Bude tu i Michal Šeps, který teď bydlí v Děčíně, nebo Matěj Bláha," láká organizátor David Pešťák s tím, že se fanoušci mohou těšit i na další kapely jako místní 10,75 Dioptrie, Dobrý Pocity, Točílas, Real Incident a další.

Děti pak jistě potěší prostranství plné zábavy a her.



Druhá část festivalu pro Míru Červenku se chystá na podzim 10. listopadu znovu na děčínské Střelnici. Láká na Morčata na útěku, Rammstein CZ a Eredar, možná přijede i písničkář Záviš.

HELPFEST VARNSDORF

Na charitativní festival se mohou těšit i lidé ve výběžku. Tam proběhne v pátek 21. července a v sobotu 22. července třetí ročník festivalu Helpfest Varnsdorf. Festival, který se odehraje v areálu koupaliště ve Varnsdorfu, podpoří Tobiáška Touška s mozkovou obrnou.

Na akci přijede zahrát například australská rocková kapela The Vagrants, mexická kapela Armada, Metallica revival z Berouna či Fish Race ze Slovenska.

Na místě si návštěvníci mohou zahrát i bubble football nebo se vykoupat.

3G FEST

V říjnu pak podpoří hendikepované dítě 3G fest. Ten se odehraje 21. října v Ludvíkovicích v kulturním domě. Pořadatel Lukáš Gabriel láká na crossover Eredar z Děčína, pražskou skupinu Doktor Triceratops či Homeless a další. Výtěžek bude věnován Viktorce s těžkou psychomotorickou retardací.



„Protože rodinu znám, musím smeknout před rodiči Viktorky, protože nepolevují ve svém úsilí a nevzdávají se. Většina z nás si asi nedovede představit, co prožívají," napsal na facebookovou stránku události starosta obce Ludvíkovice Jiří Šturma a dodává: „Jsem rád, že můžeme touto formou alespoň trochu pomoci a už se na akci těším!"