Nechutná zákoutí hyzdí národní park, jsou v nich i lidské výkaly

České Švýcarsko – Lidské exkrementy, použitý toaletní papír nebo vložky. Taková nechutná podívaná se v letošní turistické sezoně nabízela návštěvníkům národního parku České Švýcarsko

Odpadky v národním parku kromě strážců nově uklízí firma.Foto: Archiv NPČŠ

Někteří turisté, kteří se vydají na výlet, si totiž v lese odskočí, nepořádek už po sobě ale neuklidí. To, že na někoho přijde potřeba, je podle mluvčího Správy národního parku České Švýcarsko Tomáše Salova pochopitelné. Horší ale je, že s nepořádkem, který po sobě turisté nechávají, si příroda neporadí.

„Jsou to odpadky z velké části nechutného typu. Samozřejmě nějaký podíl mají i PET lahve a další nerozložitelné odpady, jako plasty či nejrůznější obaly od sušenek. Ale z hodně velké části se to týká nejrůznějších papírků po tom, když si lidé odskočí na toaletu,“ uvedl Salov s tím, že správa parku tak musela letos vůbec poprvé najmout úklidovou firmu, která odporná zákoutí plná toaletního papíru a hygienických potřeb likviduje. Ta ji vyšla na přibližně 50 tisíc korun.

Jejím úkolem je obejít všechna zákoutí, kam si turisté odskočí, sesbírat odpadky a zahrabat exkrementy. Správa s ní počítá i v příštím roce. „Nejzdevastovanější převisy a zákoutí jsme třeba čistili dvakrát za sezonu, ale už se to ukazuje jako nedostačující. Je potřeba to dělat častěji, aspoň jednou týdně,“ řekl Salov s tím, že se pravidelně pracovníci vracejí s jedním až dvěma pytli odpadků za trasu.

Ti pravidelně procházejí cestu od Třech pramenů k Pravčické bráně včetně odbočky do Jeskyně českých bratří. Čistí také Gabrielinu stezku, cesty kolem jetřichovických vyhlídek nebo Kyjovské údolí a vyhlídkové okruhy. Problém ale nebude podle mluvčího v nedostatku toalet. Návštěvníci často nemyslí na to, že jdou na túru do lesa a pak nevydrží. "Že si odskočí do lesa, by nevadilo. Horší je, s jakým přístupem to provádějí," doplnil Salov.

Více nepořádku ale také souvisí s návštěvnicky silnými roky i s tím, že hygienické potřeby jsou z jiného materiálu. To se týká například vlhčených ubrousků. „Domnívám se, že hygienické potřeby se stávají čím dál hůře rozložitelnými a teď už přežívají do další sezony,“ myslí si Salov. Národní park uklízí kromě nově najaté firmy pravidelně například i dobrovolníci. Mezi ně patří Filip Molčan.

„Nepořádek, kdy u cest chodí lidé na záchod, mi vadí. Ale na druhou stranu si jakž takž umím představit, že někdo potřebuje vykonat potřebu, i když by to po sobě uklidit mohl. Ale to, že někdo jde a cestou vyhodí čtyři plechovky, mi přijde hrozný. Nevidím pro to žádné opodstatnění,“ svěřil se Molčan s tím, že uklízení nepořádku v parku po lidech je nekonečný příběh.