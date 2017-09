„Nebýt pásu, melu se v autě jako kočka v bubnu pračky“

Ústí nad Labem – Spolupracovník Deníku si vyzkoušel dva simulátory dopravních nehod.

SIMULÁTOR. Speciální trenažér umožňující převrácení auta na střechu. Foto: Ilustrační foto: Deník

Visím hlavou dolu. Pás tlačí na hrudník, krev se mi hrne do hlavy. Auto se vrací zpět na kola a já pocítím úlevu. Ta však netrvá dlouho, protože se převracím na bok a opět končím vzhůru nohama. Znovu a znovu. Když se auto postaví na kola, rychle vystupuji pro případ, že by si to instruktor rozmyslel, a jsem rád, že už to mám konečně za sebou.



Podobné pocity zažije každý, kdo si vyzkouší simulátor převrácení automobilu při dopravní nehodě. „Účelem simulátoru je ukázat lidem užitečnost pásů při autohavárii, kdy dokážou udržet i stopadesátikilového člověka. Automobil se v simulátoru otáčí mnohem pomaleji, než by tomu bylo ve skutečnosti (simuluje rychlost zhruba 20 – 25 km/hod., pozn. aut.).

Jako příkladná ukázka toho, jak by havárie mohla probíhat, to však bohatě stačí,“ uvedl Milan Ptáček z autodromu Most, který simulátor obsluhoval. Má pravdu. Bez zapnutého pásu bych se v autě mlel jako kočka v bubnu pračky.

To platí i pro simulátor čelního nárazu v rychlosti 30 km/hod. Celý stroj sestává ze dvou sedadel s pásy posazených za sebou a nakloněných do úhlu asi 30 stupňů. Sedám si na přední sedadlo a uvažuji nad tím, zda nedělám velkou chybu. Instruktor však mačká tlačítko a já se rozjedu proti gumové zarážce.

Náraz je tak tvrdý, že mi vyhodí všechny končetiny směrem kupředu a nebýt pásu, který se mi v té chvíli zaboří do těla, asi bych je následoval. Stěží popadám dech, ale jsem rád, že i tuto zkušenost jsem přežil ve zdraví.

Z výrazů dalších lidí, kteří si trenažér vyzkoušeli, lze jasně vyčíst jejich pocity. „Po téhle zkušenosti asi dlouho za volant nesednu,“ řekl Aleš Přerost z Děčína.

Nejen tyto simulátory mohli lidé zdarma otestovat 13. a 14. září před budovou ústeckého krajského úřadu v rámci akce Safety Road.



K dispozici byly i dva trenažéry používající se v autoškolách, které zkouší řidičovy reakce. Jeden simuloval jízdu automobilem, přičemž řidiči do cesty padaly stromy nebo vbíhala zvířata. Druhý simulátor byl podobný, jen místo automobilu člověk řídil motocykl.



Celou akci zaštiťuje Ústecký kraj spolu s projektem BESIP a Integrovaným záchranným systémem. „Naší cílovou skupinou jsou začínající řidiči a studenti, kteří si řidičský průkaz budou v nejbližší době dělat,“ uvedla krajská policejní mluvčí Veronika Hyšplerová s tím, že myšlenkou projektu je ovlivnit vysoký počet nehod mladých řidičů.

Martin Pešout