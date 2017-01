Návštěvnické hity: Stále vede plavecký areál, zoo má rekord, polepšil si i zámek

Děčín – Nic se nezměnilo: děčínský plavecký areál je stále místem, kam každý rok v Děčíně dorazí nejvíce návštěvníků.

Návštěvnost 2016.Foto: Deník

Stejně tomu bylo i v roce 2016, byť do areálu zamířilo o 25 tisíc lidí méně než v roce 2015. I tak to stačilo s přehledem na první místo.

Plavecký areál navštívilo v roce 2016 celkem 258 273 lidí. Na nižší návštěvnosti se pravděpodobně podepsalo výrazně chladnější léto, které tolik nelákalo ke koupání. V roce 2015 oproti tomu panovala několik týdnů tropická vedra, která do bazénů aquaparku nahnala výrazně více návštěvníků.

Na dalších dvou příčkách žebříčku návštěvnosti došlo ke změně, předloni třetí zoologická zahrada přeskočila v roce 2016 Armex Sportcentrum děčínských basketbalistů. O pořadí na druhém a třetím místě přitom rozhodovalo pouhých několik stovek návštěvníků. Do zoologické zahrady loni přišlo 114 391 návštěvníků, což oproti předchozímu roku znamená nárůst o více než jedenáct tisíc, ale hlavně – zoo si připsala historický rekord, tolik lidí do ní ještě nikdy v minulosti během roku nedorazilo.

„Vysokou návštěvnost si vysvětlujeme nejen příznivým počasím, ale také celkovou nabídkou zoo. Podařilo se uspořádat spoustu zajímavých akcí, dovézt nová zvířata, především pak nejrůznější druhy ryb a bezobratlých do expozice Rajské ostrovy, odchovat několik desítek mláďat," říká mluvčí zoo Alena Houšková.

Třetí místo patří Sportovní hale Maroldova. Do stánku děčínských Válečníků zavítalo v uplynulém roce 113 700 lidí, většinou sportovců. Téměř čtvrtinou se na celkovém počtu podílí návštěvníci zápasů Válečníků v nejvyšší basketbalové soutěži – těch dorazilo 26 tisíc. V celkovém čísle navíc není zahrnut finálový zápas na zimním stadionu, na který loni přišlo 3 850 fanoušků basketbalu.

Právě zimnímu stadionu patří čtvrtá příčka. Hokejové druholigové zápasy sice netáhnou tolik jako utkání basketbalistů, přesto na zimák loni přišlo 89 500 lidí.

Na pátém místě loňského žebříčku se umístila děčínská městská knihovna, konkrétně multifunkční centrum. Do konečného čísla nejsou započítány čísla z jednotlivých městských poboček.

„V hlavní budově jsme v loňském roce měli 4 124 registrovaných čtenářů, kteří měli při 58 695 návštěvách 209 286 výpůjček," popisuje čísla za loňský rok ředitel městské knihovny Ladislav Zoubek.

Kromě toho chodili lidé do knihovny na nejrůznější besedy, vzdělávací kurzy nebo do informačního centra. Dohromady přišlo do hlavní budovy děčínské knihovny v loňském roce 87 377 lidí.

Přestože děčínský zámek skončil v žebříčku až na šestém místě, byl pro něj rok 2016 z pohledu návštěvnosti úspěšný. Cestu si do něj totiž našlo 62 587 lidí, o rok dříve to bylo 55 300. Návštěvníky prakticky z celého světa lákaly nejen prohlídky zámku nebo kostela Povýšení svatého kříže, ale také řada výstav, které na zámku v loňském roce připravili. Úspěšné byly také mimořádné akce, například prohlídky zámeckého podzemí, které se otvírá veřejnosti jen zcela výjimečně. Loňské prohlídky podzemních prostor byly beznadějně vyprodané. Na zámku se také konala akce Deníku Česko zpívá koledy.

O sedmé a osmé místo se podělila jedna děčínská příspěvková organizace. Kino Sněžník, do kterého loni přišlo 56 400 diváků, totiž spadá pod městské divadlo. Do toho si našlo cestu 38 560 diváků. Nutno dodat, že kino sčítá dohromady jak návštěvníky vnitřního sálu, tak i letního kina.

Deváté místo žebříčku patří via ferratě na Pastýřské stěně. Loni se vydalo zdolat přibližně sto metrů vysokou stěnu 24 tisíc lezců.