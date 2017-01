Natáhněte plachty! Zoo se brání ptačí chřipce

Děčínsko – I na Děčínsku chovatelé chrání své chovy před možnou nákazou ptačí chřipkou. Ta se letos do Česka vrátila po deseti letech. Opatření proti možné nákaze se nevyhnula ani děčínské zoo.

V děčínské zoo zakrývají ptačí expozice kvůli ptačí chřipce.Foto: A. Houšková

Některé druhy opeřenců již zoo přestěhovala z volných výběhů do vnitřních zimovišť. Návštěvníci tak přišli o pohled například na jeřáby japonské nebo nejrůznější druhy vrubozobých.

„Druhým krokem preventivních opatření bylo zaplachtování venkovních volier malých sov, sovic nebo papoušků vlnkovaných, abychom předešli zanesení trusu do expozice," vysvětlil zoolog děčínské zoo Roman Řehák.

U expozic, které nelze z technických důvodů zakrýt plachtami, je situace vyřešena tak, že krmení a pití nyní opeřenci dostávají pod přístřešek, aby nemohlo dojít k jeho kontaminaci. Při péči o ptáky se dodržují přísnější hygienická pravidla.

Před jejich expozicemi jsou umístěny dezinfekční rohože, ošetřovatelé používají nářadí určené jen pro daný výběh, myjí si ruce desinfekčním mýdlem.

Od vyhlášení rizika nákazy ptačí chřipkou „mají zaracha" také obyvatelé ptačího domu.

„Velké papoušky, jako jsou kakadu žlutolící sumbští, kakadu brýloví nebo arové vojenští mohou návštěvníci vidět pouze uvnitř expozice, průchody do venkovní voliéry jsou nyní zavřené, a to jak kvůli ptačí chřipce, tak kvůli mrazivému počasí," doplnil zoolog.

Bezpečnostní opatření, která mají zabránit případnému šíření ptačí chřipky, platí i pro drobné chovatele, kterých jsou především na venkově a v okrajových částech větších měst na Děčínsku tisíce. Pro ty ale pouze formou doporučení, ti komerční musí ochránit své chovy povinně.

„Je potřeba především zabránit kontaktu s divokými ptáky a jejich trusem. Jako svaz chovatelů máme doporučení na bezpečnostní opatření od začátku prosince, kdy se to začalo přibližovat," říká šéf Českého svazu chovatelů na Děčínsku Luděk Smejkal.

Podle Smejkala má většina chovatelů, kterým na jejich chovech záleží, zvířata již bezpečně ukrytá před divokými ptáky.

„Já mám zvířata schovaná ve voliérách ve stodole, už je ven nepustím. Je potřeba mít husté pletivo, aby dovnitř nemohl vlétnout ani vrabec, protože i ten může přijít do kontaktu s trusem infikovaných zvířat," vysvětluje Luděk Smejkal.

Svazu chovatelů se podařilo podle něj vyjednat se Státní veterinární správou výjimku pro okrasné ptáky, aby je nebylo nutné utratit v případě výskytu ptačí chřipky v regionu. Podmínkou ale je prokazatelně znemožněný přístup divokých ptáků a dodržování dalších hygienických pravidel. To si budou pracovníci veterinární správy kontrolovat. Posuzovat se to ale bude u každého chovu jednotlivě. Součástí opatření je i zákaz pořádání výstav ptactva, ten platí prozatím do konce ledna.

„Vzhledem k tomu, kolik je v současné době ohnisek nákazy a že další přibývají, bude zákaz pravděpodobně prodloužen," říká Alexandr Straka z českokamenické pobočky Českého svazu chovatelů.

V České Kamenici se v polovině února má konat výstava holubů a králíků. Pokud bude zákaz prodloužen, výstava se zřejmě uskuteční bez holubů. Sám Straka v současné době má ve svých uzavřených voliérách na čtyřicet chovných párů holubů, přes léto jich chová mnohem více.