Na opravy nádraží míří na Děčínsko přes 130 milionů

Děčínsko – Do nového kabátu se obléknou nádraží v Benešově nad Ploučnicí, Rumburku, Varnsdorfu, Mikulášovicích a v Krásné Lípě.

Opravy se dočká i nádražní budova ve Varnsdorfu.Foto: Michal Šafus

Nádraží na hranicích. Kdysi to byly jedny z nejdůležitějších budov ve městech, střídali se v nich nádražáci, financové i policie. Dnes však většinou chátrají. To se ale změní, Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), která nádraží loni převzala, totiž plánuje do oprav stanic na Děčínsku v příštích letech investovat více než 130 milionů korun.



„V roce 2020 chystáme optimalizaci a opravu nádraží ve Varnsdorfu. Odhadované náklady jsou 50 milionů korun,“ přibližuje nejnákladnější opravu mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.



Celkem plánuje SŽDC opravit do roku 2020 na Děčínsku pět nádraží, to je nejvíce v celém Ústeckém kraji. Stejný počet nádraží opraví ještě na Litoměřicku.

Nejdražší bude právě oprava nádraží ve Varnsdorfu, které stojí jen pár set metrů od hranic s Německem. V roce 2019 chce správce železnice opravit hned trojici nádraží na Šluknovsku. Rekonstrukce se dočká stanice Rumburk, dolní nádraží v Mikulášovicích a nádraží v Krásné Lípě.

Například v Rumburku chce nechat SŽDC nádraží zateplit, opravit střechu nebo kanalizaci. S opraveným hlavním nádražím v Krásné Lípě pak má své plány také radnice.



„Rádi bychom tam zřídili například expozici o Českém Švýcarsku,“ říká starosta Krásné Lípy Jan Kolář s tím, že město nechalo před časem upravit také parčík před nádražím. Do samotné drážní budovy ale investovat nesmí.



Krásnolipské nádraží, jehož oprava vyjde na 25 milionů korun, je totiž jednou ze vstupních bran do národního parku České Švýcarsko. Turisté, kteří chtějí navštívit informační centrum, dnes musí dojít až na náměstí.

Přibližně rok a půl pak bude trvat oprava nádraží v Benešově nad Ploučnicí. Příští rok chce SŽDC zahájit projektovou přípravu, samotné opravy by měly začít za dva roky.

„Počítáme s celkovou rekonstrukcí objektu, tedy s novým zastřešením, fasádou, součástí projektu bude i výměna oken a dveří a úprava prostor pro cestující veřejnost. Důležitá bude také centralizace provozních prostor,“ popisuje chystanou opravu benešovského nádraží Kateřina Šubová.



Na nádraží v Benešově se ale pracuje už nyní, správce železnice zde opravuje koleje a nechal zbořit staré stavědlo.

Správa železniční dopravní cesty se do masivních oprav nádraží po celé republice pustila poté, co je získala od Českých drah. Každoročně chce Správa železniční dopravní cesty zahájit v příštích pěti letech opravu padesátky nádraží.



„Naše plány jsou nejlépe zřejmé ze samotných čísel. Pokud se podíváme na letošní rok, kdy částečně opravíme přibližně 172 nádraží a zahájíme rozsáhlejší modernizaci u sedmi výpravních budov, tak už v následujícím roce se počet investičních staveb zvýší ze sedmi na 27,“ připomíná náměstek generálního ředitele SŽDC pro správu majetku Tomáš Drmola.



Celkově za pět let SŽDC částečně opraví téměř 400 nádraží, dalších 160 jich kompletně zrevitalizuje.