Na opravu mostku bylo zapotřebí 20 dokumentů

Děčínsko - Města na Děčínsku kritizují složité povolování staveb. Než Krásná Lípa sehnala potřebná razítka na opravu mostu, uběhly dva roky.

Oprava chodníku, mostku nebo stavba i rodinného domku trvá roky. Většinu času ale zabere vyřizování nejrůznějších povolení.



Štosy úředních razítek a vyjádření museli dát dohromady například ve Šluknově, kde se pustili do kompletní opravy městského úřadu.



„Administrativa je přebujelá, ale je bohužel daná zákonem. Rekonstrukci radnice předcházely dva roky příprav. Bylo potřeba mít projekt, vyjádření správců sítí, souhlasy majitelů okolních nemovitostí,“ vyjmenovává některé nezbytné dokumenty šluknovská starostka Eva Džumanová.

Město kromě toho musí dokládat například i to, jak likviduje odpady vzniklé při stavbě. Stejná pravidla platí i pro lidi, kteří si chtějí postavit třeba rodinný domek.

„Než jsem se stala starostkou, také jsem nechápala, proč vše trvá tak dlouho. Takže výtky lidí na pomalost chápu,“ dodává Džumanová.

V podobné situaci jsou v Krásné Lípě, kde se pustili do mnohem menší stavby. Rozhodli se za jeden milion korun rekonstruovat mostek přes řeku Křinici. Také v tomto případě zabraly přípravy opravy přibližně dva roky.



„Kromě běžných povolení jsme potřebovali také vyjádření Povodí Ohře, vodoprávního úřadu nebo zařídit mostní list,“ popisuje peripetie starosta Krásné Lípy Jan Kolář.

RAZÍTKO OD OCHRÁNCŮ PŘÍRODY

Radnice kromě toho potřebovala také vyjádření Agentury ochrany přírody. Křinice totiž teče z Krásné Lípy do Národního parku České Švýcarsko.



Dohromady musela radnice doložit více než dvacet nejrůznějších dokumentů. A to nejen před zahájením stavby, ale také pro kolaudaci mostku.



O zjednodušení povolování staveb se mluví dlouhé roky, částečně by to měla naplnit novela stavebního zákona. Ta začne platit od příštího roku.



Novela slučuje územní a stavební řízení, což má podle jejích předkladatelů výrazně urychlit přípravu stavby. Zároveň ruší omezení zastavěné plochy pro rodinné domy, skleníky nebo bazény. Při jejich povolování bude možné postupovat jednodušeji.