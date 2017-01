Na Děčínsku uhynulo několik ptáků, chovatelé měli obavy

Děčínsko – Několik nalezených uhynulých ptáků na Děčínsku vyvolalo obavy hlavně mezi chovateli. Ti totiž ještě mají před očima záběry z nedávné doby, kdy kvůli ptačí chřipce veterináři s hasiči vybíjeli chovy na jižní Moravě.

Ptačí chřipka. Ilustrační snímek.Foto: Deník/Martin Divíšek

Obzvláště velký strach mají chovatelé na Benešovsku, kteří jsou vyhlášení. Pravidelně totiž pořádají výstavy. Vše odstartovaly nálezy mrtvých, případně téměř mrtvých ptáků v posledních dnech v Děčíně a v Chřibské.

„Obraceli se na nás chovatelé, protože se dozvěděli o nálezu mrtvých ptáků. Měli obavy z ptačí chřipky, protože by to mohlo postihnout jejich chovy," říká benešovský starosta Filip Ušák.

Chovatelé nejen na Benešovsku, ale i v celém regionu si mohou oddechnout.

„Ptáky jsme odeslali na vyšetření. Vzhledem k tomu, že je to již několik dnů a stále nemáme zprávu o pozitivním nálezu, je více než pravděpodobné, že se nejedná o případy ptačí chřipky," řekla Deníku ředitelka odboru zdraví a pohody zvířat krajské veterinární správy Lenka Hanušová.

Ta se v pátek setká v Benešově nad Ploučnicí s chovateli a vedením radnice, aby je seznámila se situací a preventivními opatřeními, která by chovatelé měli dodržovat.

„Chovatelé by měli mít svá zvířata schovaná pod střechou. Pokud to není možné, měli by je alespoň pod střechou krmit," vysvětluje Lenka Hanušová.

Krmením pod střechou, například ve stodole nebo v kurníku, tak omezí riziko, že krmení přitáhne divoce žijící ptáky. Právě ti jsou přenašeči nákazy ptačí chřipkou mezi jednotlivými lokalitami.

Dalším omezením je zákaz pořádání výstav drůbeže, okrasného ptactva a holubů. Zákaz zatím platí do konce ledna, prakticky ale platí zákaz až do odvolání. Je jej totiž možné opakovaně prodloužit. Rozhodl o tom ústřední ředitel Státní veterinární správy (SVS) Zbyněk Semerád.

Lidé stále hlásí nálezy uhynulých ptáků z celé republiky. Podle Salavy se ale ukazuje, že větším aktuálním nepřítelem je silný mráz, který mnozí nepřežijí.

„Kdyby takto nemrzlo, vzorků k vyšetření by bylo o dost méně," uvedl Salava.

Ptačí chřipka se objevila v České republice po více než deseti letech. V okolí pěti ohnisek, především na jižní Moravě, veterináři utratili přes 10 tisíc kusů drůbeže. Stalo se tak kvůli několika mrtvým ptákům, u kterých byl potvrzen virus chřipky typu H5N8. Nákaza je i v mnoha dalších evropských zemích. Je možné, že se v Česku ještě objeví další ohniska ptačí nákazy, u níž nebyl dosud zaznamenán přenos na člověka. Vedle jižní Moravy potvrdili veterináři nákazu drůbeže v Lázních Toušeň v okrese Praha – východ. Bylo tam utraceno 1025 ptáků, z toho devět pštrosů, zbytek byly husy, slepice, kachny, papoušci a nejspíš i pávi.

Na jižní Moravě se ptačí chřipka objevila v Moravském Krumlově a ve dvou ohniscích v Ivančicích. Veterináři nařídili v ochranném pásmu utratit veškerou chovanou drůbež a ptactvo. S likvidací začali minulý pátek. Usmrceno bylo zhruba 10 000 zvířat včetně velkochovu kachen u Moravského Krumlova. V Brodě nad Dyjí na Břeclavsku pak veterináři likvidovali nákazu v chovu slepic a perliček.

Chovatelé mohou dostat od státu náhradu za vybité kusy, musí však o ni požádat do šesti týdnů od utracení drůbeže. Zatím kvůli nákaze platí zákaz pořádání výstav ptáků, komerční chovatelé nesmějí ptactvo mít ve volném výběhu, jinak jim hrozí až dvoumilionová pokuta.

Ptačí chřipka řádí v sousedním Německu, kde museli utratit už stovky tisíc kusů drůbeže kvůli výskytu agresivního kmene chřipky H5N8. Nejhorší situace je v severozápadní spolkové zemi Dolní Sasko, která je považována za centrum německého drůbežářství. Jednotlivé případy ptačí chřipky se s výjimkou Sárska na západě potvrdily ale už ve všech spolkových zemích a podle odborníků se nedá čekat, že by se situace brzy zlepšila. Ptačí chřipka se šíří v řadě zemí Evropy.

Výskyt ptačí chřipky kmene H5N8 se v Německu poprvé potvrdil loni na počátku listopadu u mrtvé divoké kachny nalezené na břehu Bodamského jezera na jihu země.

Následoval potvrzený případ v nejsevernější zemi Šlesvicku-Holštýnsku. Během dvou měsíců hygienici podle agentury DPA potvrdili už více než 30 případů ptačí chřipky ve velkochovech.