Mýtné na německé dálnici? Lidé nadšeni nejsou. Bude se jezdit přes Hřensko?

Ústecký kraj – Až o několik stovek korun dráž by mohla kvůli dálničnímu mýtu v Německu vyjít lidi z Ústeckého kraje cesta za oblíbenými nákupy do saské metropole. Někteří starostové příhraničních obcí se navíc obávají zvýšeného provozu.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jan Karásek

Německé dálnice patří u řidičů k nejoblíbenějším. Jsou kvalitní, německá dálniční síť je velmi hustá, na velké části není omezena rychlost. A především – pro osobní auta jsou zdarma.



To by se ale od příštího roku mělo změnit. Německo totiž zavádí dálniční známky. Ta nejlevnější vyjde na dvě a půl eura. U běžných aut splňujících normu EURO 3 s motorem 1,4 litru ale bude stejná známka stát již 14 eur. Tedy téměř 400 korun.

To může od cesty po dálnici odradit především lidi z Děčínska, kteří za nákupy míří velmi často až do Drážďan. Část z nich nakupuje již v Bad Schandau, kam již dnes jezdí po staré cestě podél Labe.

„Rozhodující bude cena celoroční dálniční známky, protože jezdíme do Německa na nákupy a na výlety poměrně často. Pokud bych měla platit desetidenní známku, tak se mi to rozhodně nevyplatí a budu jezdit po staré cestě přes Hřensko," říká Jitka Flachsová z Děčína.

Kromě samotných řidičů bude mít zavedení mýta s největší pravděpodobností dopad i na obce, přes které budou řidiči jezdit po alternativních trasách. Jednou z takových obcí je Hřensko na Děčínsku.

Na zdejším hraničním přechodu byly v minulosti dlouhé fronty a mnohdy se čekalo i desítky minut na odbavení na hraničním přechodu. To se zřejmě nevrátí. Místní starosta ale přesto jisté obavy ze zavedení mýta na německých dálnicích má.

„Velký problém to může být především během turistické sezóny, případně v předvánočním období, kdy jezdí do Drážďan hodně lidí na adventní trhy. V tomto období bude zřejmě růst doprava a s vyšší intenzitou dopravy logicky roste nebezpečí dopravních nehod," říká hřenský starosta Zdeněk Pánek. Ve Hřensku může situaci navíc komplikovat to, že silnice na Německo je z jedné strany sevřena skalami, z druhé řekou Labe.

O zavedení mýta pro osobní auta se v Německu diskutovalo řadu let. Návrh posuzovala i Evropská komise, protože Německo chce svým obyvatelům dálniční poplatek odečítat od silniční daně. Němci by tak neměli zaplatit nic navíc. Cena mýta se určuje podle stáří auta a obsahu motoru.