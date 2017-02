Muže bez nohou nechali v čekárně úřadu práce v Rumburku

Rumburk – Ludvíka převezli do Rumburku pracovníci sociálky z Jihlavy. Jednu nohu šestapadesátiletý Ludvík nemá vůbec, druhou téměř vůbec. Přesto ho pracovníci jihlavské sociálky odvezli do Rumburku a nechali bez další pomoci v čekárně tamního úřadu práce.

V Rumburku postup jihlavské sociálky nechápou a považují jej za naprosto necitlivý a neprofesionální. Magistrát v Jihlavě pochybení odmítá.

Pan Ludvík se v Jihlavě poprvé ocitl před téměř dvaceti lety, z nichž velkou část strávil na ulici. Pobyl si také ve vězení, kam se dostal za příživnictví.

„Poslední dobou jsem v Jihlavě přespával, kde se dalo. Někdy na nádraží, někdy ve vlacích. A to se na mně podepsalo, omrzla mi noha," říká drobný muž sedící na posteli rumburské nemocnice.

Do té se dostal v pondělí večer, kdy jej tam nechali odvézt pracovníci rumburského azylového domu. Do Rumburku ho převezla jihlavská sociálka, pan Ludvík má totiž poslední trvalé bydliště ve Šluknově. Podle mluvčího jihlavského magistrátu byl převoz do Rumburku jeho přáním. To potvrzuje i pan Ludvík.

„S Jihlavou už nechci mít nikdy nic společného. Jsou to tam samí podrazáci," říká tichým hlasem. Kdo mu měl ublížit, ale není jasné. Zatím se to nepodařilo zjistit ani sociálním pracovníkům.

Jihlavská radnice jej proto převezla do téměř 270 kilometrů vzdáleného Rumburku. A to i přesto, že neměl zajištěné místo v azylovém domě. Jen jej vysadila v čekárně rumburského úřadu práce a odjela zpět na Vysočinu.

„Volal nám městský terénní pracovník, že na úřadu práce je nějaký člověk na vozíku. Když jsem zjistil, oč se jedná, nevěřil jsem vlastním očím. Nechat člověka v takovém zdravotním stavu napospas osudu je naprosto nelidské. Přitom stačilo, aby přijeli k nám a my jsme situaci mohli dál nějak řešit," říká ředitel občanského sdružení CEDR, provozujícího azylový dům v Rumburku, Miroslav Řebíček.

Pan Ludvík má mokvající rány po amputaci, i několik dnů po opětovné hospitalizaci mu skrz obvazy prosakuje krev. Až se podaří toto doléčit na chirurgii, bude zřejmě následovat pobyt na oddělení následné péče.

„Pán je invalidní, ale svéprávný, ví co chce, jihlavský magistrát se snažil vyhovět jeho požadavku. Celý postup je zdokumentovaný a opatřen souhlasem dotyčné osoby, a jsou k nim svědectví. Dotyčná osoba nemůže v Jihlavě čerpat prostředky, které lze poskytnout jen v místě trvalého pobytu," hájí postup pracovníků sociálky v Jihlavě mluvčí tamního magistrátu Radek Tulis s tím, že dostal předvyplněné žádosti o některé dávky.

Podle Řebíčka ale není pravda, že je možné žádat pouze v místě bydliště, tedy v případě pana Ludvíka v Rumburku, pod nějž úřad práce Šluknov spadá. „Zcela běžně pomáháme vyřídit našim klientům dávky na úřadu práce u nás, ačkoliv mají trvalé bydliště někde jinde. Jednotlivá pracoviště si jednoduše přepošlou složky daného člověka a dávku vyřídí. Navíc dávky okamžité pomoci je možné vyplatit kdekoliv bez ohledu na bydliště, záleží jen na posouzení situace úředníkem," přibližuje běžný postup Miroslav Řebíček.