Muž se před námi odhaloval v šatnách, tvrdí dívky

Děčín – Nepříjemný zážitek mají za sebou malé školačky z jedné školy na Děčínsku. Při plavání v děčínském plaveckém areálu se před nimi měl začít obnažovat muž. Případem se zabývá policie.

Bazén v Děčíně, ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

„Stalo se to ve veřejně přístupné části v šatnách, do které může vstoupit kdokoliv. Okamžitě jsme zasáhli," říká ředitel Děčínské sportovní Igor Bayer.



Zda muž chodil do děčínské plavecké haly pravidelně, není jasné. Lidé pracující na hale jej ale neznali.



Při stavbě haly projektanti zřejmě nepočítali s tím, že se zde budou učit plavat i malí školáci. Šatny pro návštěvníky jsou totiž v jednom společném prostoru. Také výuka plavání probíhá za běžného provozu, kdy jsou v bazénu i ostatní návštěvníci. Muž si tak snadno mohl vyhlédnout chvíle, kdy děti do bazénu pravidelně chodí.

Incidentem se zabývá také policie, která dorazila do plavecké haly během několika málo minut.



„Událost prověřujeme na obvodním oddělení s ohledem na možný přečin výtržnictví. Nyní zajišťujeme výpovědi dívek i pedagogického dozoru," uvedla policejní mluvčí Petra Trypesová.



Dalším možným přečinem by mohlo být mravní ohrožování mládeže. Muž ale tvrdí, že se před dívkami neobnažoval. Vedení děčínského plaveckého areálu i tak přijalo další opatření, aby se podobná situace nemohla znovu opakovat.



„Nedávno jsme rozšířili opatření, ale on šel dál, než jsme čekali. Takže tato opatření opět zpřísníme. Samozřejmě nemůžu říct, jaká přesně, aby nepostrádala smysl," dodává Igor Bayer.