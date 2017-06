Mostek je měsíc zavřený. A stále se na něm nic neděje

Děčín – Neuvěřitelná arogance vůči řidičům. Tak hodnotí lidé v Děčíně fakt, že je již měsíc pro dopravu zavřený mostek v Pivovarské ulici, aniž by se na něm pracovalo.

Jeho uzavírka přitom zkomplikovala již tak dost složitou dopravní situaci v Děčíně. Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), je ale mostek v havarijním stavu a není bezpečné přes něj jezdit. Povolení pro uzavření silnice vydal ústecký krajský úřad.



Na uzavřený mostek nadávají nejen řidiči, ale zlobí se i děčínská radnice. „Chtěli jsme po ŘSD, aby most otevřeli, protože je opravdu strašné vidět, že se zde nepracuje a přesto nemůžete projet. Dopravní situace ve městě je náročná a každé zbytečné omezení vede k dalším potížím," řekla Marie Blažková, primátorka města.



Ukazuje se, že ŘSD mostek uzavřelo, aniž by mělo zajištěny všechny potřebné dokumenty. A to přesto, že přes tento mostek vedla jedna z tras, která ulevila přetíženým Podmoklům. V nich se každý den v dopravní špičce tvoří dlouhé kolony.

Vedení radnice i úředníci se proto snaží již několik týdnů přesvědčit ŘSD, aby mostek znovu otevřelo. Ale bezúspěšně. Podle ŘSD je mostek již částečným stavebním zásahem natolik narušený, že neumožňuje ani omezený provoz.

„Kabely jsou položeny, kabel vysokého napětí je již přepojen, kabel nízkého napětí čeká na přepojení, které proběhne 13. června. V nejbližší době bude zahájena přeložka nízkotlakého a středotlakého plynovodu," uvedl již před časem mluvčí ŘSD Jan Rýdl.



Ani to ale nebrání některým řidičům, aby přes mostek jezdili. Obzvlášť, pokud míří například na Letnou nebo do sběrného dvora Pískovna.



Problém je navíc také s kanalizací, jejíž přeložku udělali stavaři loni. Jenže ta je v kolizi s plánovanou přeložkou plynovodů.



O rekonstrukci mostku přes Jílovský potok se mluvilo řadu let. Je ve velmi špatném stavu, zatékající voda poškodila i jeho konstrukci. Mostek proto bude zbourán a na jeho místě vyroste nový, trochu pootočený, aby tu nebyla tak prudká zatáčka. Hotovo by mělo být za půl roku.