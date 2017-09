Místo nafty CNG. Děčín koupí nové autobusy

Děčín - Více než 20 autobusů vyjde na přibližně 130 milionů korun.

MAN Lion’s City CNGFoto: Archov MAN

Děčínský dopravní podnik v příštích letech výrazně obmění vozový park. Pořídí si 21 autobusů s pohonem na zemní plyn. Kromě toho postaví i novou čerpací stanici.



Osmnáct běžných dvanáctimetrových a tři kloubové autobusy s pohonem na zemní plyn začnou příští rok brázdit ulice Děčína. Oproti minulosti, kdy dopravní podnik nakupoval téměř výhradně mercedesy, dodá dvacítku nových autobusů MAN. Dopravní podnik jimi nahradí stávající dosluhující autobusy na naftu.



„Celková hodnota kontraktu je 130 milionů korun, přičemž 85 procent je hrazeno z dotace evropských fondů,“ říká ředitel dopravního podniku Bohumil Bárta.

Začátkem letošního roku přitom dopravní podnik ještě uvažoval o nákupu 27 autobusů za téměř 170 milionů.

Nakonec jich bude jezdit méně. Všechny budou ale nízkopodlažní a vybavené klimatizací.



Prvních deset nových autobusů vyjede do ulic Děčína do konce března příštího roku. Do té doby musí dopravní podnik postavit také novou plnící stanici na stlačený zemní plyn. Zbytek autobusů pak má MAN dodat nejpozději do konce října 2018.



Výhodou manů je i jejich výška 3,3 metru, což je u autobusů na CNG nejméně.



Získat dotaci na autobusy na naftu není v současné době možné. Proto se Děčín rozhodl pořídit z evropských dotací autobusy na stlačený zemní plyn.



Pohon na CNG je vnímán jako ekologičtější, je například výrazně méně prašný než provoz autobusů na klasické naftové motory. Nižší jsou také emise oxidu uhličitého a autobusy na stlačený zemní plyn jsou i tišší než ty s naftovými motory.

Provoz autobusů na CNG je také výrazně levnější. Při přepočtu na litry se pohybuje cena jednoho litru o téměř třetinu níže než u litru nafty.



„Nové autobusy budou bezpečnější a šetrnější k přírodě. Díky novým technologiím nebudou zatěžovat ovzduší. Převážně v podzimním období je jakékoli snížení emisí velmi pozitivní,“ doplňuje děčínská primátorka Marie Blažková.