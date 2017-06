Majitelka Karls grill´n´baru: Vítězství v Rozjezdech jsem vůbec nečekala

Děčín /ROZHOVOR/ – Vyhrál Rozjezdy za Ústecký kraj, soutěž o nejlepší realizaci podnikatelského nápadu, teď už Děčín reprezentuje v celostátním kole. To je nový Karls grill´n´bar v Děčíně, specializující se na burgery a jiné dobroty z kvalitních regionálních surovin.

V grill baru ochutnáte každý týden něco nového.Foto: Kiki Nováková

Jak vás napadlo se do Rozjezdů přihlásit?

Byla to úplná náhoda. Zpracovávala jsem projekt pro Ústecký kraj na dotace pro začínající podnikatele a vyskočilo to na mě na facebooku. Tak jsem si řekla, proč to nezkusit, když není co ztratit. Vůbec jsem nepředpokládala, že vyhrajeme. Poslali nám pak pozvánku do celostátního kola, které se koná 14. června v Praze.

Na co chcete použít výhru?

Na vybudování hezké a kvalitní terásky. Vzadu je dvoreček, který úzkostlivě potřebuje rekonstrukci, na kterou se chystáme. Bar jsme ale rozjeli s tím, že jsme nepočítali, že získáme nějaké finanční prostředky. Takže to stavíme na tom, že to musíme utáhnout sami, a pokud se nám podaří takovým způsobem peníze získat, tak jedině dobře. Bez nich nám to jen potrvá déle.

Proč jste se rozhodli otevřít si právě grill bar?

Kája (majitel baru, pozn. red.) je vyučený kuchař, akorát se tomu nikdy nevěnoval, nicméně byla to jeho vášeň.

V čajovně Ve Vlnách, která je také jeho podnikem, během léta několikrát griloval a mělo to ohromný úspěch. A i ta kuchyně, kterou vařil doma, byla na vysoké úrovni. Takže to pro nás pak bylo logické řešení – otevřeme si svůj podnik, aby se lidé mohli kvalitně najíst.

Takže jste se vydali cestou kvalitních surovin?

Je to tak. Objednáváme maso z bio chovu z Verneřic, čepujeme děčínské pivo a pivo Albrecht z Liberce. Kávu máme také z Liberce, je to výběrová káva, kterou si sami praží. I pečivo si necháváme péct podle vlastní receptury. Do budoucna bychom chtěli mít i bezlepkové.

Co svým hostům nabízíte?

Nabízíme burgery, vždy i nějaké veganské či vegetariánské jídlo, někdy steaky, nachos, v letním období také saláty. Nabídka se každý týden mění, aby jídlo stálým hostům nezevšednělo. Je možné udělat burgery i s sebou. Krabičky na burgery jsou ze zrecyklovaného materiálu, stejně jako taška, ve které je hosté dostanou.

Čím se ještě lišíte?

Naši hosté mohou sedět na baru a pozorovat kuchaře při práci. Máme zatím otevřeno ve čtvrtek, pátek, sobotu a neděli večer. Do budoucna bychom chtěli otevřít víc dní, protože už teď je velký zájem. Chtěli bychom poděkovat za finanční pomoc v začátcích rodičům, designérce Jitce Třmínkové, která nám pomohla skloubit design interiéru, i Robertu Maglenovi, který nám pomohl zpracovat logo a dodnes nám pomáhá s propagačními materiály.

Jak můžete Karlse v celostátní soutěži podpořit?

Dejte mu svůj hlas na www.rozjezdy.cz/soutez/hlasovani/24. Hlasování končí v neděli 4. června.