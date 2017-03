Lodičky, soutěže či sleva do bazénu. Sezona startuje

Děčínsko – Máte chuť prohlédnout si zámecké zahrady v Děčíně, vydat se na Pravčickou bránu nebo se vyšplhat po skále na Pastýřskou stěnu? Máte možnost. Již za pár dní totiž startuje nová turistická sezona – a i letos je z čeho vybírat.

Úklid via ferraty v Děčíně.Foto: Deník/ Karel Pech

SMETANOVO NÁBŘEŽÍ

Výlet, plavba lodí, vystoupení dětí z děčínského Domu dětí a mládeže. To je jen část programu, která na děčínském Smetanově náměstí v sobotu proběhne. Dnem bude provážet moderátor a auto písničky o Děčínu Tomáš Kettner.



„Pokud se chcete zúčastnit výletu s Klubem českých turistů, přijďte v 10 hodin na Smetanovo nábřeží k rogalu. Odtud se společně vydáme přes Tyršův most do Čertovy Vody a Dolního Žlebu. S odborným průvodcem se dozvíte více o skalách nejhlubšího pískovcového kaňonu Evropy,“ zve mluvčí magistrátu Markéta Lakomá s tím, že zpět se lidé mohou vrátit vlakem. Přibližná délka trasy je devět kilometrů.



Po celou dobu konání programu na nábřeží mohou soutěžit děti všech věkových kategorií. Zájemci si mohou vypůjčit elektrokola či koloběžky, prohlédnout si výstavu i workshop na lodi Cargo Gallery či se zúčastnit turnaje ve futsalu na sportovním hřišti u Kocánka.

Program zahájení sezony na nábřeží10.00 Start výletu s KČT / Plavba osobní lodí

11.00 Komentovaná prohlídka města

11.30 Smoothie and fitness picnic

12.30 Vystoupení DDM

13.00 Zahájení primátorkou města / Start iOrientiering

13.15 Komentovaná prohlídka města

13.30 Vystoupení DDM

14.00 Hudební skupina Pooda

14.45 Děčínský Volkswagen běh start

15.30 Děčínský Volkswagen běh vyhlášení / Komentovaná prohlídka města

16.00 Hudební skupina Los Pelotudos

ZÁMEK DĚČÍN

Děčínský zámek se sice pyšní celoročním provozem, na zahájení turistické sezony si ale připravil zajímavý program navíc.



Se zahájením sezony na nábřeží je totiž spjato tradiční otevírání zámeckých zahrad. Pro návštěvníky je na tento den připraven bohatý program a nově také prohlídky první části zrestaurované výmalby Čajového pavilonu v jižních zahradách.



„Mám velkou radost, že první zrestaurovaná freska bude moci být představena veřejnosti při příležitosti odemykání zámeckých zahrad,“ uvedla Iveta Krupičková, ředitelka děčínského zámku.

Přečtěte si: Zámecké zahrady v Děčíně se otevřou první dubnový den. Na co se lidé mohou těšit?

VIA FERRATA

Oblíbené stezka na skále na Pastýřskou stěnu, via ferrata, se 1. dubna také oficiálně otevírá. Po výstupu stezky dostanou lidé poukaz na polévku.

ZOO DĚČÍN

Padesátiprocentní slevu na vstupenku mohou lidé získat v děčínském Aquaparku a také v Zoo Děčín. Za polovic budou moci návštěvníci i do Expozice Rajské ostrovy. Navíc bude zahájen prodej zvýhodněných vstupenek, díky kterým bude možné navštívit hned tři zoo v Ústeckém kraji, a to děčínskou, ústeckou i chomutovský zoopark.

Čtěte i zde: V zoo se rozloučili s mládětem mravenečníka, cestuje do Anglie

SYNAGOGA

Na den otevřených dveří zvou 1. dubna do děčínské synagogy. Celý den tu bude vstupné zdarma.



„K vidění budou hned tři tematické výstavy s názvem Historie Židů v Čechách a na Moravě, Židovské tradice a zvyky zapůjčené ze Židovského muzea v Praze a stálá výstava současných a historických fotografií Izraele,“ popsala Miroslava Poskočilová, projektová manažerka židovské obce.

ČESKÉ ŠVÝCARSKO

I v Českém Švýcarsku patří duben zahájení nové turistické sezony. Přípravy trvají již týdny, správa parku nechala například opravit některé frekventované turistické cesty. Začátkem dubna by se tak již mohli turisté podívat i na Pravčickou bránu.

Nepřehlédněte: Se zkoumáním Pravčické brány pomáhá odborníkům 3D model





HŘENSKO

Pravidelně začnou lodičky ve Hřensku jezdit až o velikonočním víkendu, mimořádně se ale lidé mohou svézt také 1. a 2.4.

Mohlo by vás zajímat: FOTO: Jako po náletu. Na Hřensko před pěti lety udeřila povodeň