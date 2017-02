Lidé v Rumburku budou řešit prodej ztrátové nemocnice

Rumburk – Lužická nemocnice není v dobré finanční kondici již několik let. Zastupitelé města pro ni proto hledají strategického partnera. K budoucnosti nemocnice se teď veřejně mohou vyjádřit také obyvatelé města. Rumburská radnice totiž svolala na středu 22. února od 17 hodin na Střelnici setkání s veřejností právě kvůli nemocnici.

Lužická nemocnice v Rumburku.Foto: Martin Motl

„Příchozí seznámíme s záměrem na vstup strategického partnera a předběžnými výsledky hospodaření nemocnice za loňský rok," říká starosta Rumburka Jaroslav Sykáček.



A právě hospodaření nemocnice přidělává vedení Rumburka, které je jejím vlastníkem, nemalé starosti. Za loňský rok totiž skončila nemocnice podle předběžných výsledků ve dvanáctimilionové ztrátě. Ve ztrátě je přitom nemocnice několik let, což musí ze své kasy dorovnat město.



„Ještě nemáme ukončené vyúčtování s pojišťovnami. Tedy výkony versus zálohy. To má určitý vliv na konečné výsledky," přibližuje loňské hospodaření Lužické nemocnice předseda jejího představa Karel Schäfer a dodává: „Odhaduji, že maximum bude minus patnáct, možná čtrnáct milionů. Ale to je opravdu jen odhad, protože dohadné položky budeme účtovat až v březnu."

Problém Lužické nemocnice spočívá v tom, že za poslední roky výrazně zvýšila počet výkonů. Pojišťovny ale platí nemocnici zálohy pouze podle toho, za kolik výkony odváděla v předchozích letech. Lužická nemocnice tak zvýšila výkony o pětinu, jenže pojišťovny jsou ochotné zaplatit jen tříprocentní navýšení. A to je pro malou nemocnici, která má roční obrat okolo 200 milionů, poměrně velký problém.



Rumburský městský rozpočet počítá pro letošní rok pro nemocnici s pěti miliony, dva už poslal.



„Peníze na chod nemocnice samozřejmě najdeme. Ale budeme je muset vzít z některých plánovaných investic," říká Jaroslav Sykáček.



Ani v letošním roce se totiž nedá předpokládat, že by se největší zdravotnické zařízení ve Šluknovském výběžku dostalo do zisku.



Dlouhodobé finanční problémy chce proto Rumburk řešit vstupem strategického partnera. Tím by se podle představ Karla Schäfera i Jaroslava Sykáčka měl stát prostřednictvím Krajské zdravotní kraj. Vstupu do rumburské nemocnice se nebrání ani Ústecký kraj.



Jaký názor na to budou mít obyvatelé Rumburku?

