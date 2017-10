Lidé v Děčíně vyberou, kam zamíří pět milionů z rozpočtu

Děčín - Obyvatelé si mohou zvolit, na co chtějí využít část městských peněz.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

Nové hřiště, opravená cesta nebo drobný křížek. To vše bude možné zaplatit z takzvaného participativního rozpočtu, který příští rok spustí děčínský magistrát. Uvolní do něj 5 milionů korun, o jejichž využití rozhodnou sami lidé.



První návrhy by mohli Děčíňané podávat už na konci roku. „Participativní rozpočet chceme uvést v život co nejdříve. Počítáme tedy s tím, že už letos vyhlásíme konkrétní podmínky a lidé budou moci podávat návrhy, co chtějí za tyto vyčleněné peníze ve městě pořídit,“ vysvětlil náměstek primátorky Jiří Anděl.

O jednotlivých návrzích budou lidé hlasovat pomocí unikátních kódů. Město je zašle na mobilní telefony hlasujících a budou zabezpečené tak, aby je nebylo možné zneužít a ovlivnit výsledky hlasování.

HLASY PRO I PROTI

Kromě plusových hlasů budou moci lidé zasílat i hlasy negativní těm projektům, s nimiž nesouhlasí. O konečném výběru úspěšných projektů bude nakonec rozhodovat děčínská městská rada.



Náklady na jeden projekt by neměly přesáhnout půl milionu korun. Spodní hranice není stanovená. Je tak možné přihlásit i projekty za několik tisíc korun.



Děčín se stane 27. městem v České republice, které participativní rozpočet začne využívat. „Zapojování obyvatel do tvorby nebo obnovy města a do rozhodování o místech jejich života je správný krok, který vede k získání větších vazeb na místo, kde žijeme,“ připomněla primátorka Marie Blažková.

Roční zkušenosti s participativním rozpočtem mají v Rumburku. Pro letošní rok tam na něj vyčlenili 300 tisíc korun.



„Letos jsme zaplatili z této části renovaci jednoho z křížků v Rumburku,“ řekl Dalibor Dvořák, který má v rumburském zastupitelstvu participativní rozpočet na starosti.

Pro příští rok by chtěl částku zvýšit o 100 tisíc korun. „Tyto peníze by měly zamířit do čtyř našich základních škol. Tam by si za ně mohli pořídit třeba lavičky, nové toalety nebo zaplatit výlet. Záležet bude jen na dětech, co si jako svůj návrh vyberou,“ předestřel plány Dvořák.

Navýšení sumy by podle něj mohlo pomoct zvětšit zájem lidí o participativní rozpočet.