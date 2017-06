Lidé v Děčíně se svezou na dvou nových tobogánech

Děčín – Návštěvníci děčínského aquaparku se během léta dočkají dvou nových tobogánů. Ty staré totiž budou vyměněny. Kvůli tomu bude částečně omezen provoz v plavecké hale. Návštěvníci ale zaplatí nižší vstupné.

Jízda na tobogánu, ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Výměna tobogánů za přibližně šest milionů korun se dotkne především návštěvníků haly. „Plavecká hala zůstává v provozu. Pouze nebudou k dispozici dva tobogány," říká ředitel Děčínské sportovní Igor Bayer.



Poprvé by měla firma nastoupit do plavecké haly již příští týden, pracovat se tu bude na výměně do druhé poloviny srpna. „Kvůli tomu, že dojde k omezení rozsahu nabízených služeb, snížíme po dobu rekonstrukce vstupné o dvacet procent," říká Igor Bayer.



Jednorázové vstupné do haly plaveckého areálu tak spadne pro dospělé z 30 korun na 24 korun. Za celodenní vstup zaplatí během rekonstrukce tobogánů dospělí místo 180 korun 144 korun. Tobogány v děčínském plavečáku jsou stejně jako celá hala staré šestnáct let, jeden je dlouhý 82 metry a druhý 55 metrů.

TOBOGÁNY BUDOU OPĚT LAMINÁTOVÉ

Nové budou ve venkovní části tepelně izolované, aby nedocházelo ochlazováním termální vody v tobogánech k tak velkým tepelným ztrátám jako doposud.



„Laminátová dráha bude kruhová, nejméně ze třiceti procent budou světelné průsvitné efekty," říká mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá.



Další zvažovanou možností byly nerezové tobogány. Ty jsou ale výrazně dražší než ty laminátové, proto se nakonec radnice rozhodla nahradit laminátové tobogány opět laminátovými. Na druhou stranu je podle Bayera laminátové tobogány snadnější odizolovat.



Třetí tobogán, na kterém se jezdí na gumových kruzích, vyměňovat nebudou. Ten je totiž stále v dobrém stavu. Přesto i ten bude nutné na nějakou dobu odstavit z provozu.



Jezdit na něm bude možné přibližně do začátku července, kdy by měly začít dělníci se stavebními pracemi přímo v hale. Součástí rekonstrukce tobogánů je totiž i výměna dojezdových van v hale.

OBA TOBOGÁNY DOPOSUD JEN LÁTALI

Tobogány na děčínském plavečáku byly již řadu let ve špatném stavu. Na kluzné dráze se totiž dělaly malé puchýřky a Děčínská sportovní investovala nemalé peníze do jejich oprav. V některých prasklinách dokonce našli údržbáři zatržená vlákna z plavek koupajících se lidí.

OPRAVA VRTU TERMÁLNÍ VODY PRO PLAVEČÁK

Kromě oprav tobogánů čeká od začátku července plavecký areál oprava více než 400 metrů hlubokého vrtu, který slouží jako záložní zdroj termální vody pro plavecký areál.

„Při revizi jsme zjistili, že je v havarijním stavu. Pokud by došlo k nekontrolovanému úniku termální vody, mohlo by to ohrozit v nejhorším případě geotermu Děčínska a tím všechny odběratele termální vody včetně nás," vysvětluje důvody zásahu do nejstaršího termálního vrtu v Děčíně Igor Bayer.

Podle jeho slov se budou snažit vrt zachránit, protože jej využívají jako záložní zdroj termální vody, kterou je napájený děčínský plavecký areál. Pokud to nebude možné, bude nutné tento vrt v hloubce přibližně 160 metrů zaslepit.

PROBLÉMY PLAVECKÉHO AREÁLU V DĚČÍNĚ

Dosud největší oprava se týkala střechy, kterou po devíti letech provozu zatékalo. Náklady byly 16,5 milionu korun. V hale se také měnily dveře, závadné vodovodní potrubí a ovládání, odborníci řešili havárii vrtu, trhliny v plášti.



Stavbou z roku 2001 se už jednou kvůli chybějící stavební dokumentaci zabývala policie, nikoho z vedení radnice ale neobvinila.



Areál s tobogánem a dvěma venkovními bazény byl pro veřejnost otevřen v září 2001. Výstavba přišla Děčín zhruba na 149 milionů korun. Rok po otevření zaplavila při povodních halu voda. Město tehdy vyčíslilo škody na 30 milionů korun.