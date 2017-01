Lidé v Děčíně ničí parkovací automaty. Někdy i schválně

Děčín – Někteří lidé v Děčíně ničí parkovací automaty. A to buď záměrně, nebo nevědomky. V takovém případě pak do děčínských ulic vyrazí technik, který má za úkol automat zase co nejdříve zprovoznit.

Nový parkovací automat se objevil například u bývalého hotelu Grand.Foto: Deník/ Luděk Stínil

„Uvnitř automatu jsou citlivá čidla. Stačí je nějak poškodit a přestanou fungovat," popsal při opravě ve čtvrtek odpoledne technik v Děčíně v Plavební ulici, kde od loňského podzimu stojí jeden z nových parkovacích automatů. Lidé se podle něj dělí na dvě skupiny. Ta první ničí parkovací automaty záměrně. „Děti do něj například prskly coca-colu," říká s tím, že někteří řidiči naopak do otvoru na mince strčí něco schválně. „Většina parkovacích automatů je pod dozorem kamerového systému. Je třeba si uvědomit, že součástí automatu je drahá elektronika. Pokud ho někdo úmyslně poškodí, škoda může být tak vysoká, že se tím dopustí trestného činu," upozorňuje ředitel děčínských strážníků Marcel Horák. Pokud řidiči narazí na rozbitý parkovací automat, kde není možné zaplatit parkovné, měli by využít jiný automat v docházkové vzdálenosti a také poškození nahlásit na linku strážníků 156. „Odstranění závady proběhne většinou velmi rychle. Jinak automaty také musí něco vydržet, stojí venku v létě i v zimě," říká mluvčí děčínských strážníků Tomáš Pavlík. Pak se také najdou lidé, kteří parkovací automaty poškodí nechtěně. Třeba do něj vhodí mince, které mají v kapse spolu s bonbóny nebo žvýkačkou – a tím, že jsou mince špinavé či upatlané, poškodí čidlo uvnitř automatu. Děčín loni prošel velkou obnovou parkovacích automatů. Jsou na solární pohon a mají jiný design. Po městě zůstalo ještě osm starých automatů, s jejichž výměnou se do budoucna také počítá. „Ročně budeme měnit jeden až dva automaty. Ty dosavadní, které jsme demontovaly, využíváme na náhradní díly pro ty zbývající staré parkovací automaty," uzavírá Tomáš Pavlík.

Autor: Luděk Stínil