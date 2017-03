Lidé v Děčíně hlasovali, kde chtějí Rákosníčkovo hřiště

Děčín – Bouřlivou diskuzi mezi lidmi rozpoutalo vítězství Děčína v projektu společnosti Lidl, která ve městě postaví Rákosníčkovo hřiště. Lidé řeší, kde by mělo vzniknout. V podmínkách totiž stojí, že společnost postaví hřiště do 500 metrů od své prodejny. Problém je, že v okolí Lidlu v Děčíně žádné takové vhodné místo není.

Rákosníčkovo hřiště, ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Na facebooku proto lidé reagovali založením ankety s otázkou, kde je podle nich nejvhodnější místo na stavbu hřiště. V té zvítězila Mariánská louka. Kromě ní byla v odpovědích úspěšná také místa jako Bažantnice v Želenicích či park u Máchovky v Podmoklech.



„Myslím si, že pokud má Rákosníčkovo hřiště sloužit pro co největší počet dětí z Děčína, pak by se mělo zbudovat v místě, které je hodně frekventované a dobře dostupné. Na Mariánku chodí s dětmi občas každý, konají se zde různé akce, je zde MC Rákosníček,“ napsala do diskuze Olga Jíruvová Goliášová.

Podle mluvčí společnosti Lidl Zuzany Holé by s větší vzdáleností hřiště od prodejny neměl být problém.



„Při stavbě Rákosníčkova hřiště upřednostňujeme pozemek v blízkosti naší prodejny. Vybíráme jej však vždy ve vzájemné spolupráci a na základě doporučení města tak, aby hřiště bylo v dobré lokalitě a co nejlépe sloužilo svému účelu, tedy rodinám s dětmi,“ řekla Deníku mluvčí.



Podle mluvčí děčínského magistrátu Markéty Lakomé bude město návrhy lidí v anketě brát v potaz.



„Budeme se snažit, aby hřiště bylo v místě, které bude pro lidi příjemné a aby bylo tam, kde si ho přejí,“ uvedla mluvčí s tím, že s Lidlem o místě město stále jedná. Jasněji by mělo být během příštího týdne.

