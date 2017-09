Lidé dluží Děčínu 100 milionů. Tolik stojí školy za rok a čtvrt

Děčín – Nejvíce dluží lidé na poplatcích za svoz odpadu. Vymáhání bývá problematické.

Exekuce.Foto: DENÍK/ilustrační foto

Poplatky, pokuty či nájemné. To je výčet věcí, za které lidé dluží Děčínu skoro 102 milionů korun. Je to nejvíce za posledních pět let. Loni byla částka o šest milionů nižší.



„Za celkovou dlužnou částku by město mohlo zaplatit roční provoz všech škol v Děčíně, který stojí 79 milionů, náklady za městskou knihovnu za 16 milionů a elektřinu pro veřejné osvětlení za 8 milionů,“ vyjmenoval možnosti využití peněz náměstek děčínské primátorky Jiří Anděl.

Jen za odpad městu dlužilo k poslednímu červnu letošního roku skoro 15 tisíc lidí 26 milionů korun. Právě nedoplatky spojené se svozem odpadu tvoří největší část dluhů. Město není s jejich vymáháním příliš úspěšné.

VINÍKY SE NEDAŘÍ NAJÍT

„Často neznáme pobyt dlužníků, nebo se nenalezne jejich majetek. Problém je zejména s dlužníky, kteří mají trvalý pobyt na ohlašovně magistrátu nebo jsou v insolvenci,“ řekla mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá. Těchto dlužníků je 6 tisíc, městu dluží přes 15 milionů korun.



Dostat peníze nazpět není snadné ani v jiných případech. Daňové pohledávky, jako poplatky či pokuty, za které lidé dluží přes 60 milionů z celkové částky, město vymáhá formou daňové exekuce na mzdu, důchod nebo účty a využívá k tomu dva exekutorské úřady.

Nedaňové pohledávky, jako nájemné či náhrady škod, které tvoří zbytek, předává právnímu zástupci, který je vymáhá soudní cestou.

„Vymáhání dluhů má od roku 2014 centrálně na starosti ekonomický odbor. Město nastavilo pravidla pro celý proces vymáhání nedoplatků a je i lepší přehled o stavu vymáhání,“ upřesnila mluvčí.



Město nyní vymáhá prakticky všechny druhy pohledávek, exekutorské úřady jich řeší přes tři stovky. Všechny případy dosahují sumy přes 2,5 milionu korun.

NÍZKÁ ÚSPĚŠNOST

Úspěšnost vymáhání dluhů není příliš vysoká. U daňových pohledávek činí 13 procent a ovlivňuje ji skutečnost, že exekutorům jsou pohledávky předávány až po neúspěšné daňové exekuci. Tím pádem je už vyčerpaná možnost úspěšné exekuce na mzdu, důchod nebo účet dlužníka. U ostatních pohledávek je to 21 procent.