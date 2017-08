Léto neléto, lyžařské areály zbrojí na zimu

Děčínsko – Přestože do startu zimní sezony chybí ještě mnoho měsíců, příprava lyžařských areálů na nadcházející zimu je v plném proudu.

Lyžování v Horním Podluží.Foto: Šárka Pešková

V Horním Podluží mají za sebou velké investice už od loňského roku, kdy vybudovali dvoukilometrový přivaděč vody na zasněžování. Letos chystají další etapu inovací.

NOVÁ, NEBO POUŽITÁ?

„Chceme pořídit jedno až čtyři sněhová děla, záleží na ceně. Zvažujeme koupi nového nebo použitých,“ říká starosta Horního Podluží Karel Kopecký.



Nové sněhové dělo je výrazně dražší. Podle Kopeckého by jeho pořízení vyšlo na 450 tisíc až milion korun. Použité stroje se naopak dají pořídit výrazně levněji, cena za čtveřici děl by se mohla pohybovat mezi 100 a 200 tisíci korun. Zda se podaří použitá děla sehnat, bude jasné během tohoto týdne.

„Nákupem děl chceme zajistit komfort pro návštěvníky, aby se nám podařilo v co nejkratší době svah zasněžit,“ dodává Karel Kopecký.

Horní Podluží uvažuje také o přidání turniketu do oblíbeného dětského areálu, rozmístění nových hydrantů nebo pultovém systému do restaurace u vleku.

Veškeré investice hradí obec ze svého rozpočtu. „Máme na to kapitolu v obecním rozpočtu. Tím, že byla loňská zima poměrně dobrá a podařilo se něco vydělat, můžeme tyto peníze vrátit do areálu,“ připomíná Karel Kopecký.

ČEKÁNÍ NA RAZÍTKA

S absencí umělého zasněžování dlouhodobě bojuje lyžařský areál na Jedlové. Už řadu let se snaží získat potřebná povolení k vybudování rozvodů a zásobníku vody.



„Zatím máme ústně odsouhlaseno, že bychom mohli brát vodu. Nyní řešíme nádrže nebo změny územního plánu. Je to běh na dlouhou trať, ale jsme na dobré cestě,“ věří Barbora Scholzová ze Sport areálu Jedlová.



Na Jedlovou však nemíří jen lyžaři. Užít si na svazích Jedlové je možné i během léta. Zdejší areál totiž nabízí kromě jiného sjezdy na kárách nebo downhill. Na Jedlové je také lezecká stěna, obří houpačka nebo lanové centrum.

MEZIČKY: VELKÉ PLÁNY

Proměnou prochází lyžařský areál v Mezičkách u Jiřetína pod Jedlovou. Velká rekonstrukce je rozdělena do několika let. Podle harmonogramu zveřejněného na webových stránkách areálu, by se zde ale mohli lyžaři svézt už letos.



V první fázi, která by měla být hotová do prosince, chtějí provozovatelé spustit hlavní sjezdovou trať o délce 700 až 900 metrů s umělým zasněžováním, další tratě budou v provozu pouze s přírodním sněhem. V prosinci by měl být hotový také hlavní vlek o délce 750 metrů a přibližně poloviční poma. Počítá se také s provozem dětského areálu včetně školy lyžování pro začátečníky.



Součástí budovaného areálu bude také restaurace, hotel nebo bufet u nástupní stanice vleku. Další etapa by pak měla skončit do prosince příštího roku. Její součástí bude stavba dalšího vleku, rozšíření areálu i pro letní aktivity, zvažuje se i tunel pro lyžaře přes silnici.