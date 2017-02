Letecká záchranka: Smlouva v Ústeckém kraji zatím není

Ústecký kraj – Do konce stávající smlouvy na leteckou záchrannou službu v Ústeckém kraji zbývají již čtyři dny. Kdo bude létat od 1. března není jasné. Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček se kvůli obavám o zdraví obyvatel kraje obrátil i na premiéra Bohuslava Sobotku.

ŽLUTÉ VRTULNÍKY. Budou v kraji létat dále? Foto: Deník/Karel Pech

„Opakovaně upozorňujeme na hrozící riziko dalšího prodloužení termínu pro spuštění plného provozu letecké záchranné služby v Ústeckém kraji. Tato problematika je velmi negativně vnímána nejen občany Ústeckého kraje, ale celým politickým spektrem našeho kraje," napsal Bubeníček Sobotkovi tento týden.



Opakuje se tak situace za závěru loňského roku, kdy do poslední chvíle nebylo jasné, kdo bude v Ústeckém kraji létat se záchranářskými vrtulníky. Nyní chybí do konce stávající smlouvy několik dní a situace se opakuje. Stávající smlouva se společností DSA končí v úterý.



„Jedna z variant je prodloužení smlouvy s DSA, a to do vyčerpání finančního limitu daného zákonem o veřejných zakázkách. Službu jsou také stále připraveny zajistit policie a armáda," uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Šárka Čechová.

A právě situace, kdy by měla leteckou záchrannou službu zajišťovat armáda nebo policie, se bojí nejen kraj, ale také obce v kraji. Z Prahy totiž vrtulníky létají několikrát déle, než je tomu ze základny v Ústí nad Labem. Velmi často navíc vrtulníky letecké záchranky zasahují i ve velmi odlehlých nebo těžko přístupných místech.



Jedním z nejodlehlejších míst je Šluknovský výběžek.



„Pokud by měly vrtulníky létat například z Prahy, bylo by to pro nás špatné. Spádová oblast rumburské nemocnice je velká a vrtulník je mnohdy nejrychlejší pomocí. Obzvlášť v místech, která jsou těžko dostupná. A těch je v Českém Švýcarsku více než dost," říká starosta Krásné Lípy Jan Kolář.



Letecká záchranka často zasahuje i v Dubí na Teplicku. Starosta města ji považuje za důležitou.



„Letečtí záchranáři u nás zasahovali v poslední době několikrát, například u bouračky ve Mstišově či při srdečních selháních. Vůbec nerozumím tahanicím, proč se soutěží zakázka jen podle ceny, a ne podle kvality. Jde tady o lidské životy a s těmi by se nemělo hazardovat," řekl starosta Petr Pípal.

„Je to situace, která mě jako představitele největšího města na Podřipsku znepokojuje a jménem občanů našeho regionu apeluji na zodpovědné funkcionáře ministerstva zdravotnictví o urychlené řešení vzniklé situace," říká místostarosta Roudnice nad Labem a bývalý vojenský letec František Padělek. Podle jeho názoru by výpadek letecké záchranné služby v Ústeckém kraji mohl ovlivnit situaci i v okolních krajích.



Jednotlivé letecké záchranky si totiž navzájem při krizových situacích vypomáhají.