Letecká záchranka bude i po Novém roce létat ze základny v Ústí nad Labem

Děčínsko – Nejméně příští dva měsíce budou lidé vídat nad Děčínskem žlutý záchranářský vrtulník. Původně přitom měl přestat lítat s posledním letošním dnem a od Nového roku měl zajišťovat leteckou záchranku vrtulník z Prahy.

Jedním z relativně častých cílů letecké záchranky jsou skály v okolí Hřenska nebo Jetřichovic. Pro vrtulník letící z Ústí nad Labem je cesta otázkou několika málo minut, musí totiž urazit pouhých 30 kilometrů. Podobné vzdálenosti pak dělí od ústeckého heliportu velkou část obcí na Děčínsku.

Ještě před několika dny přitom hrozilo, že na Děčínsku budou kvůli pozdě vypsanému tendru na provozování letecké záchranky lítat vrtulníky z pražské Ruzyně. Ty to přitom mají na Děčínsko téměř třikrát tak daleko, musí letět přibližně 90 kilometrů.

To by mohlo znamenat problém především v případech, kdy roli hraje každá minuta. Kromě pražské záchranky měly do Ústeckého kraje létat také vrtulníky z Plzně a Liberce.

Obavy z výpomoci z jiných krajů měli starostovéz Ústeckého kraje, kteří se obrátili peticí na zastupitelstvo. Postup se nelíbil ani Středočeskému kraji.

Toto nebezpečí se podařilo tento týden na poslední chvíli zažehnat. Ministerstvo zdravotnictví totiž na poslední chvíli podepsalo dodatek ke smlouvě se stávajícím provozovatelem letecké záchranky v Ústeckém kraji firmou DSA. Její vrtulníky by měly v Ústeckém kraji létat až do doby, než leteckou záchranku převezme vítěz tendru firma ATE.

„Je to výborná zpráva pro všechny obyvatele Ústeckého kraje, že bude vrtulník létat z Ústí nad Labem, což je důležité pro doletové časy," řekl hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM).

„Jsem rád i z toho důvodu, že posádky jsou sehrané, piloti to tady znají. Věřím, že se do konce února podaří konečně to výběrové řízení dokončit a že bude podepsaná stálá smlouva a služba bude zabezpečena," uvedl hejtman.

Podle dodatku smlouvy s DSA nesmí částka, kterou ministerstvo firmě vyplatí, přesáhnout 3,69 milionu korun bez DPH. Odměna za držení pohotovosti by měla činit 25 400 korun bez DPH denně. Při vzletu a nasazení vrtulníku bude ministerstvo platit 15 950 korun bez DPH za hodinu. Tyto odměny zahrnují podle smlouvy pouze nezbytné náklady na úhradu provozu vrtulníku a personální náklady.

Podle místopředsedy představenstva DSA Daniela Tučka jde o stejný dodatek, na kterém se firma s ministerstvem dohodla už minulý týden. Nakonec ale nebyl před Vánoci podepsán. Ministerstvo tehdy tvrdilo, že musí prověřit, zda dodatek neohrožuje nynější tendr na provozovatele této základny.

DSA neuspěla v tendru na zajištění záchranné služby na ústecké základně v příštích čtyřech letech. Kvůli její stížnosti u antimonopolního úřadu nemohlo ministerstvo s vítěznou firmou ATE uzavřít smlouvu. Úřad posléze rozhodl, že nabídky firem znovu posoudí, a znovu vyhlásil jako vítěze ATE. Smlouva ale zatím nebyla podepsána, DSA se chce proti rozhodnutí opět bránit.

Ministerstvo zdravotnictví letos vypsalo výběrové řízení s předpokládanou hodnotou 1,2 miliardy korun bez DPH na šest základen letecké záchranné služby, jediným kritériem byla cena. U pěti už je smlouva podepsaná. Na provozu letecké záchranné služby se má od ledna podílet i rakouská firma Helikopter Air Transport, která v tendru získala základny v Jihlavě a Ostravě.

Společnost DSA, která má nyní společně s Alfa-Helicopter osm základen, má létat z Hradce Králové a Liberce, slovenská ATE z Olomouce. Čtyři stanoviště bude v letech 2017 až 2020 provozovat stát.