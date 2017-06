Lávka: Návrhy studentů nabízí pestrost tvarů i materiálů

Děčín /ANKETA, VIZUALIZACE/ – Beton, dřevo nebo ocel. To vše použili studenti pražské stavební fakulty ČVUT při zpracování svých návrhů na novou lávku přes děčínské východní nádraží. Studenti pracovali na návrzích lávky v rámci své semestrální práce.

PROHLÉDNĚTE SI VŠECHNY STUDENTSKÉ NÁVRHY A POD ČLÁNKEM DEJTE HLAS TOMU, KTERÝ VÁS NEJVÍC OSLOVIL. HLASOVAT MŮŽETE JEDNOU Z JEDNOHO POČÍTAČE DO NEDĚLE 11. ČERVNA DO 12 HODIN

„Dali jsme zadání na novou lávku ve stávající stopě. Vycházelo to ze zadání, o kterém uvažuje město. Studenti do svých prací nezahrnovali možné budoucí změny kolejiště," říká Karel Hájek ze katedry architektury stavební fakulty ČVUT, který se pohybuje i okolo rekonstrukce historické budovy východního nádraží. Ta je v současné době ve velmi špatném stavu.



Při své práci nebyli studenti limitování ani materiálem, ani podobou, ani konečnou cenou nebo náklady na budoucí údržbu. Měli tak poměrně volné ruce pro tvoření. Neřešili ani možnou případnou rekonstrukci stávající lávky nebo to, zda musí být tak dlouhá, jako je nyní.



„Jejich cílem bylo zkusit si architektonický návrh včetně návrhu konstrukce a zároveň vyřešit i bezbariérový přístup," popisuje zadání Karel Hájek s tím, že měli zajistit i přístup do současného nákladního nádraží.

Nakonec jeho studenti zpracovali pět návrhů, každý pojal novou lávku jinak. Vznikla tak pestrá nabídka možných podob nové lávky. Oproti pouhé jedné, kterou si nechalo zpracovat město. To na podobu lávky neuspořádalo architektonickou soutěž.



„Z mého pohledu je to ideální zakázka pro konstrukčně – architektonickou soutěž. Být městem, tak ani o jiném způsobu neuvažuji," říká rezolutně Karel Hájek.



Podle jeho slov by město mělo zvážit, zda je opravdu nechat postavit novou lávku. Je přesvědčený, že by stávající lávku bylo možné opravit. Obzvlášť s ohledem na to, že celé území nákladního nádraží projde pravděpodobně rozsáhlou proměnou.



Nelíbí se mu také zachování betonových nástupů na lávku.



Napsali jste nám:

Projekt na lávku je zastaralý

Zcela zásadně nesouhlasím s rozhodnutím zbudovat nově lávku přes Východní nádraží v Děčíně v navrhované podobě. Tato investice je naprosto zbytečná, jedná se pouze o utracení peněz z rozpočtu města bez jakéhokoliv užitku. Stávající projekt na stavbu lávky je totiž zastaralý, a nezohledňuje požadavky města na rozvoj v budoucnu.

Položilo si město vůbec otázky, které by řešily: absence napojení na ulici Benešovská, vyústění a napojení na nově uvažovanou průmyslovou zónu. Nutnost napojení na Nový most, který není v majetku města, napojení na Novém mostě není šikovné pro provoz cyklistů, stávající komunikace je úzká. Možnost prodloužení lávky přes Východní nádraží na železniční trati na Benešov a její pokračování přes Ploučnici na cyklistickou stezku. Nebyl by tam lepší podchod ve spolupráci se SŽDC při revitalizaci kolejiště?

Z projektu je patrné, že neřešilo, město totiž lávku v této podobě nepotřebuje. Tyto otázky by zodpověděla architektonická soutěž, která neproběhla. Od mého vystoupení uběhl skoro rok, aby město zadalo architektonickou soutěž a opět se nic nestalo. Za toto volební období nebyla jediná architektonická soutěž, přitom podobných a výrazně nutnějších projektů je ve městě více. Kupříkladu lávka přes Labe a Ploučnici podél železničního mostu. Tento projekt též není dořešen, dodnes k němu nejsou k dispozici ani vizualizace.

Z hlediska konstrukce lávky připomenu, že železobetonový skelet je nejdražší konstrukce na údržbu. Stačí se podívat, jak často a náročně se musí opravovat Nový most. Je třeba si uvědomit, že město nedává ze svého pouze spoluúčast na dofinancování dotace tohoto předraženého projektu, ale že se zavazuje, že se o nový objekt lávky bude starat. Což, když se podíváme na obdobné objekty ve městě, ani nemusíme chodit daleko, třeba stávající lávku, tak se starat neumí. Doufám, že tato zbytečná a pro město škodlivá stavba bude ještě konzultována s městským architektem.

Tomáš Brčák, Děčín