Labská stezka se pyšní oceněním „Nejlepší turistický produkt“

Děčín/Brno – Prestižní ocenění Velká cena cestovního ruchu získala v kategorii „Nejlepší turistický produkt" Labská stezka.

Větší komfort pro cyklisty: Děčín vylepšuje cyklostezku.Foto: Deník/ Karel Pech

Z desítek kandidátů jí bylo uděleno třetí místo. Ceny se udělovaly v Brně.

UNIKÁTNÍ STEZKA

Podle odborníků je Labská stezka, která prochází přes Děčín, fenomenální evropskou dálkovou cyklotrasou. Vede od pramene Labe v Krkonoších až k Severnímu moři u německého Cuxhavenu, dlouhá je téměř 1 300 kilometrů.

„Patří bezesporu k nejkrásnějším a nejoblíbenějším říčním stezkám v Evropě. Stezka prochází různými regiony a spojuje Česko a Německo. Díky dlouholeté spolupráci na marketingu této stezky se daří úspěšně propagovat Labskou stezku jak v Česku, tak i v Německu a na dalších trzích cykloturistiky," uvedl Daniel Mourek, koordinátor Labské stezky.

Labská stezka patří v Německu k dlouhodobě nejoblíbenějším dálkovým trasám a její obliba roste i u nás. Výsledky z loňského automatického sčítání pohybu na stezce ukazují, že například kolem Kuksu v Královéhradeckém kraji využilo během prvních 10 měsíců v roce stezku až 220 tisíc lidí.

Jedinečnost projektu však tkví nejen v mezinárodní spolupráci.

„Cena patří také našim místním partnerům, kteří se dlouhodobě podílí na šíření společného projektu. Ať už jsou to Ústecký, Středočeský, Pardubický a Královéhradecký kraj nebo města Děčín, Ústí nad Labem, Mělník, Praha, Pardubice, Hradec králové, Dvůr Králové nad Labem a Vrchlabí, destinační agentury a také cca 170 ubytovacích a stravovacích služeb s certifikací Cyklisté vítáni na Labské stezce," oceňuje Daniel Mourek s tím, že kvůli propagaci vychází každý rok oficiální cykloprůvodce Labská stezka, a to jak v české, tak i v německé mutaci. Turistům je k dispozici zdarma v informačních centrech podél trasy nebo k objednání přes web Nadace Partnerství. Nová společná webová prezentace, prozatím v německé mutaci, se právě v těchto dnech testuje na www.elberadweg.de. Do začátku cyklosezóny 2017 bude dokončena i česká jazyková verze se známou doménou www.labska-stezka.cz. Nový web odpovídá nejnovějším technologickým trendům a je uživatelsky přívětivý k poptávce cykloturistů především z řad pohodových cyklistů či rodin s dětmi.

CO JE VELKÁ CENA?

Soutěž Velká cena cestovního ruchu zviditelňuje výjimečné počiny a atraktivní novinky v oblasti cestovního ruchu. Tuto soutěž organizuje společnost C.O.T. media, jež je vydavatelem odborného časopisu o cestovním ruchu, ve spolupráci s Veletrhy Brno, od roku 2009 je vyhlášení výsledků soutěže součástí doprovodného programu veletrhů GO a REGIONTOUR v Brně. Ocenění se předává v kategoriích Nejlepší jednotná kampaň, Nejlepší turistický portál, Nejlepší turistický produkt, Nejlepší cestovní kancelář, Nejlepší lázeňský a wellness balíček a Nejlepší golfový balíček.