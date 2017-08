Kvůli plynovodu se uzavírka viaduktu v Děčíně protáhne

Děčín – O několik týdnů by se mohla protáhnout uzavírka viaduktu v Dělnické ulici, který je mimo provoz kvůli stavbě Vilsnické spojky. Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) za to může špatně zakreslený plynovod. Plynaři ale tvrdí, že z jejich strany bylo vše v pořádku.

Problémy s plynovodem měli stavaři hned u napojení Vilsnické spojky na Ústeckou ulici. Podle ŘSD totiž měl být plynovod podle zadávací dokumentace uložený pod chodníkem. Ve skutečnosti ale byl pod silnicí. Navíc ve špatném stavu.



„Při odkrytí tohoto plynovodu došlo vlivem značné koroze k úniku plynu, práce byly ihned zastaveny a povolán provozovatel tohoto zařízení. Nyní hledáme řešení, jak tuto část plynovodu vyřadit z provozu,“ říká Marek Sotona z ŘSD, který má stavbu Vilsnické spojky na starosti.



Společnost Innogy, která je správcem plynovodu, odmítá, že by byl plynovod špatně zakreslený. Její mluvčí Pavel Zajíc potvrdil, že firma pracuje na co nejrychlejší opravě.

„Před každým zahájením stavby je nutné provést vytyčení, a pokud by bylo v pořádku provedené, k ničemu takovému by nedošlo,“ říká mluvčí plynárenské společnosti Zajíc.

Podle něj se stavaři domluvili na takovém postupu opravy, který nebude brzdit stavební práce. Původně měl být viadukt uzavřený do 25. srpna. Nyní se ale termín podle stavařů posouvá. O kolik, to zatím neví. Jeho otevření odhadují na druhý až třetí zářijový týden.



Viadukt v Dělnické ulici je jedním ze dvou, kudy mohou projíždět řidiči během stavby Vilsnické spojky. Ta totiž uzavřela největší podjezd pod železniční tratí na Pětimostí.



Děčín trápí od začátku roku dopravní komplikace, které jsou spojené právě s výstavbou spojky. Kromě Pětimostí je uzavřený i mostek v Pivovarské ulici, po kterém vede silnice první třídy mezi Libercem a Teplicemi. Slouží i jako přivaděč k dálnici do Německa.



Zatímco u jiných uzavírek mají lidé z Děčína pochopení, u uzavírky mostku v Pivovarské ulici tomu tak není. ŘSD totiž mostek uzavřelo už na začátku května a od té doby se na něm prakticky nepracuje. Termín dokončení stavby nového mostku je na začátku listopadu.