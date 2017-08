Kvůli Peltovi museli znovu žádat o dotaci

Varnsdorf – Radnice ve Varnsdorfu musela narychlo schvalovat znovupodání žádosti o dotaci na rekonstrukci hřiště s umělým trávníkem. Město přitom už jednou s žádostí uspělo.

Ministerstvo školství přikleplo Varnsdorfu peníze v první půli roku, radnice s nimi už počítala. Jenže po dotačním skandálu okolo předsedy fotbalové asociace Miroslava Pelty, který se ve Varnsdorfu narodil a vyrůstal zde, ministerstvo tento dotační program zrušilo. Následně vypsalo na konci června nový se šibeničními termíny.

„Termín pro předložení žádostí je 15. srpna,“ řekl vedoucí varnsdorfského odboru majetku Jaroslav Beránek. Jednou z podmínek žádosti bylo i projednání v zastupitelstvu. Ta se přitom běžně přes prázdniny nescházejí.

Bylo proto nutné svolat neplánované jednání, na kterém zastupitelé žádost schválili. „Umělý trávník slouží především mládeži. Ale stojíme před nutností umělou trávu zrenovovat,“ řekl starosta Varnsdorfu Stanislav Horáček.

Pokud bude Varnsdorf se svou žádostí opět úspěšný, mohl by dostat až 60 procent na rekonstrukci hřiště s umělou trávou, která by měla vyjít na přibližně devět milionů korun. Opravovat by se pak mohlo příští rok.



Pokud by Varnsdorf nenechal hřiště opravit, mohlo by kvůli technickému stavu přijít o licenci asociace k hraní zápasů.

PENÍZE NA SPORT, HRÁDEK ČI SILNICE?

Ne všichni zastupitelé ale s podáním žádosti souhlasili. „Budu proti dalšímu využívání investic do fotbalu do té doby, než se začneme starat o skutečné potřeby občanů tohoto města,“ odmítla rezolutně podporu žádosti opoziční zastupitelka Lenka Juricová s tím, že město by mělo peníze spíše investovat do dokončení oprav Hrádku, muzea nebo chodníků a silnic.



Do podobné situace se dostali i v dalším městě na Šluknovsku, se kterým je Miroslav Pelta spjatý. V Krásné Lípě, kde kdysi začínal s fotbalem, chtějí vylepšit zavlažování fotbalového hřiště. Plánují zde vybudovat automatický závlahový systém, který má trysky ukryté pod trávníkem po celém hřišti. Město chce zároveň nechat zvětšit nádrž na závlahovou vodu. V minulosti se totiž stávalo, že vodu museli doplňovat hasiči.

Výhodou tohoto systému je, že je možné přímo do nádrže přisypávat hnojivo. Není tak potřeba hnojit trávník ručně.

Krásná Lípa už v minulosti o dotaci žádala. „Z ministerstva nám odpověděli, že naše žádost nesplňuje veškeré náležitosti, což jsme rozporovali. Jenže mezitím vypukl skandál okolo dotací a pana Pelty,“ poznamenává starosta Krásné Lípy Jan Kolář.



Radnice tak dodnes nemá vyjádření ministerských úředníků k jejich rozporu.



Když ministerstvo školství vyhlásilo 30. června nový dotační program, rozhodli se i v Krásné Lípě o příspěvek znovu požádat. I zde se však museli zastupitelé sejít o prázdninách.



„V pátek jsem žádost podepsal. Teď je to už na ministerstvu,“ připomíná Jan Kolář.