Kvůli objížďkám mění lidé obchody

Děčín – Kromě cest do práce nebo do školy zasáhly objížďky uzavřeného Pětimostí také do nákupních zvyklostí obyvatel Děčína. Změny v počtu zákazníků přiznávají i samotné řetězce.

Ilustrační fotografieFoto: DENÍK/Jan Karásek

Za pomyslnou hranicí dostupnosti se ocitly hned dva velké obchody – Lidl a Tesco. Kdysi jednoduchá a poměrně rychlá cesta za nákupy se tak může především ve špičce i několikanásobně protáhnout. A to nejen vzdáleností, ale hlavně časově. „Do Lidlu jsem se ještě nedostala," říká například Daniela Martínková Čermáková. A není sama. Na facebooku Děčínského deníku se podobných ohlasů objevuje více. „Tak tak, Lidlu se to asi pěkně dotkne. Také jsem tam ještě bohužel nebyla," přidává se Věra Birkušová. Úbytek zákazníků, kteří jezdí nakupovat autem, je patrný hned při prvním pohledu na parkoviště. To bývalo v odpoledních hodinách téměř zaplněné, po uzavření Pětimostí je na něm výrazně méně aut. Že zákazníků ubylo nepřímo přiznává samotný Lidl, ačkoliv přesné údaje o počtech zákazníků nesděluje. Pěšky je přitom tento supermarket stále stejně dostupný. Tedy viaduktem nedaleko střední zdravotnické školy nebo podchodem pod nádražím. „Můžeme však potvrdit, že dopravní změny v blízkosti naší prodejny se v počtu zákazníků projevily," uvedla pro Deník mluvčí Lidlu Zuzana Holá. Vyjádření druhého obchodu, kterého se objížďky negativně dotkly, tedy Tesca, se redakci získat nepodařilo. Společnost na dotaz ohledně úbytku zákazníků nereagovala. Lidl je v současné době snáze dostupný než hypermarket Tesco. K Lidlu se je totiž možné dostat od kruhového objezdu u mototechny, řadu lidí ale pravděpodobně odradí označení slepé ulice. K Tescu pak vede z Podmokel cesta jen přes Dělnickou ulici nebo Nový most. V tu chvíli se ale zákazníkům, obzvlášť těm z pravého břehu, již nechce zpět do Podmokel a zajedou na nákup do jiného obchodu, například do Kauflandu. „Můžeme potvrdit, že úprava dopravní situace v Děčíně vede k mírnému nárůstu zákazníků v naší prodejně," uvedl mluvčí Kauflandu Michael Šperl. Také Kaufland si nechá na vyhodnocení situace delší dobu. „Vzhledem k tomu, že úprava je poměrně čerstvá, bude nárůst možné vyčíslit smysluplně až za několik dní, až budeme porovnávat určitý časový úsek," dodává Šperl.

Autor: Alexandr Vanžura