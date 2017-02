Kvalitní podmínky pro podnikání mají Ústí, Litoměřice a Děčín.

Ústecký kraj – V očích zbytku republiky může Ústecký kraj působit jako trochu zapomenutý region. Podle výsledků výzkumu Město pro byznys jde ale o lokalitu, která má co nabídnout.

Především podmínky pro podnikatele jsou tady na vysoké úrovni. Dokazuje to i krajské Ústí nad Labem, které se stalo byznysově nejpřívětivějším městem v regionu. Titul Město pro byznys Ústeckého kraje včera na krajském úřadě převzala primátorka Věra Nechybová.

„Přiznám se, že jsem to nečekala. Jde o ocenění práce všech mých kolegů a úředníků. Je to o lidském přístupu, využívání moderních technologií a vytvoření přívětivého prostředí pro podnikatele, aby mohli poskytovat své služby co nejkvalitněji," řekla Nechybová.

LETOS JIŽ PODEVÁTÉ

Srovnávací výzkum Město pro byznys zhodnotil letos již podeváté podnikatelský potenciál měst a obcí v republice. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, rozdělili své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy.

Kromě největšího města Ústeckého kraje se kvalitními podmínkami pro podnikání mohou pyšnit také Litoměřice a Děčín.

Jak sdělila ředitelka regionální kanceláře agentury CzechInvest v Ústeckém kraji Alena Hájková, spolupráce s většími firmami i menšími podnikateli je pro další rozvoj regionu nezbytná.

„Všechna přihlášená města se pravidelně scházejí se zástupci podnikatelské sféry a zároveň mají minimálně jednoho pracovníka, který se věnuje spolupráci s místními podniky. Je nutné, aby se i ostatní města, pokud tak doposud nečiní, začala více zajímat o podnikatelské klima," podotkla Hájková.