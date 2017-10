KRÁTCE: Co se děje na Děčínsku? Přečtěte si stručný přehled

Děčínsko – Senioři mohou stále využít slev v rámci Týdne nejen pro seniory; v rumburském muzeu si nově prohlédnete granitovou krajinu; kytara napříč žánry tradičně na podzim a nordic walking provede poprvé přírodou Českého Švýcarska rozezní Dolní Poustevnu.

Senioři. Ilustrační foto. Foto: Shutterstock.com

Senioři mohou stále využít slev v rámci Týdne nejen pro seniory

Děčín – Týden nejen pro seniory, který pořádá město Děčín ke svátku všech babiček a dědečků, ještě nekončí. Senioři až do neděle mohou využít slev či vstupů zdarma, které jim v rámci akce Děčín ve spolupráci s děčínskými organizacemi nabízí. V pátek 6. října od 10 hodin mohou například zavítat do děčínské knihovny, kde se koná Seniorský den. Senioři, kteří mají rádi hudbu, mohou vyrazit na Posezení s živou hudbou, které se koná v pátek od 13 do 16 hodin v Klubu seniorů Zlatý Podzim v Podmoklech. V sobotu od 15 hodin pak mohou za 10 korun na komentovanou prohlídku zoo, od 17 hodin nabídne děčínské divadlo francouzskou komedii Půldruhé hodiny zpoždění. Vstupné je bez rezervace zdarma. Příjemným zakončením celé akce bude koncert Josefa Zímy a Yvetty Simonové na děčínské Střelnici v neděli od 15 hodin. I tady je vstupenka zdarma, je však nutné si rezervovat místa na portálu www.vstupenkadecin.cz.

V rumburském muzeu si nově prohlédnete granitovou krajinu

Rumburk – Ve čtvrtek 12. října od 17 hodin si v rumburském muzeu připravili slavnostní otevření nové přírodovědné expozice Granitová krajina šluknovská. V té mohou návštěvníci nahlédnout do geologické minulosti Šluknovského výběžku. Expozice Poklad ukrytý v rákosí, věnovaná přírodním rezervacím Velký rybník a Světlík nabídne i komentovanou prohlídku autorky Renaty Procházkové. Jako host večera vystoupí také ředitel Správy národního parku České Švýcarsko Pavel Benda, který se vzácnou lokalitou Velkého rybníka i Světlíka dlouhodobě zabývá. Expozice veřejnosti předá nový ředitel Oblastního muzea v Děčíně Vlastimil Pažourek.

Kytara napříč žánry tradičně na podzim rozezní Dolní Poustevnu

Dolní Poustevna – Na tradiční podzimní kytarový koncert v rámci festivalu Kytara napříč žánry se mohou těšit v Dolní Poustevně. Tóny kytary zazní v pondělí 16. října od 19 hodin v centru setkávání. Vstupné je 60 korun.

Nordic walking provede poprvé přírodou Českého Švýcarska

Krásná Lípa – Úplně poprvé zavítá do Krásné Lípy Nordic walking tour 2017. Akce se koná v sobotu 21. října. Turisty čeká 6 až 8 kilometrů dlouhá vycházka přírodou Českého Švýcarska plná zajímavostí o okolí. Sraz je mezi 10. a 11. hodinou u informačního centra Domu Českého Švýcarska v Krásné Lípě, kde proběhne registrace účastníků, pokračovat se bude směrem na Kyjov, kde bude zastávka v restauraci. Kdo už nebude moci, může se zpět svézt do města autobusem. Ostatní budou pokračovat ještě asi 4,5 km zpět do Krásné Lípy. Hole je možné si zapůjčit na místě. Informaci o účasti lze poslat na e-mail gabina@cknw.cz, přihlášky nejsou nutné. Více info na www.nordicwalkingtour.cz.