KRÁTCE: Co se děje na Děčínsku? Přečtěte si stručný přehled

V Rumburku zmizí dvě výustě kanalizace, voda půjde do čističky

Hned dvě výustě kanalizace by měly v brzké době zmizet v Rumburku. Jednou z nich je výusť v Kalné ulici, která odvádí odpadní vody z 36 domů v Kalné, Malé, Zadní, Zámečnické a ulici Stanko Vodičky do Lučního potoka, který teče do Mandavy. Do toho ústí také další kanalizace, tentokrát v Nerudově ulici. V obou případech Severočeská vodárenská zároveň vymění i vodovod. „Jak ukázala kamerová prohlídka, kanalizace je navíc zkorodovaná, popraskaná a s vymletým dnem, v důsledku čehož vznikají kaverny,“ řekl o rekonstrukci kanalizace v Kalné ulici mluvčí SVS JiříHladík.

Opilec křičel na strážníky, že je podřeže a připraví o práci

Podřezáním vyhrožoval o víkendu strážníkům opilec v jednom z děčínských barů. Tam dorazili na zavolání jedné ženy z baru, která se mužových výhrůžek bála. Strážníkům ale začal opilec sprostě nadávat a nechtěl se uklidnit. Proto jej strážníci spoutali a odvezli na policii. Tam nakonec souhlasil s pokutou. Hlídce řekl, že důvodem jeho jednání byla neshoda s jedním z taxikářů. Při odchodu z policejní služebny strážníkům oznámil, že na ně podá trestní oznámení a zajistí, abypřišli o práci.

Česká Kamenice odstřelí komín v areálu bývalého Benaru

Jako poslední památka na závod bývalého Benaru v Dolní Kamenici čník nebi téměř padesátimetrový komín. Ale i ten brzy zmizí. Je za hranicí své životnosti, v jeho patě navíc chybí cihly. Českokamenická radnice totiž vyhlásila výběrové řízení na jeho demolici. Vzhledem k tomu, že komín je nedaleko zástavby, nechá město komín odstřelit. Pokud by jej nechalo postupně rozebírat, znamenalo by to totiž pro okolí mnohem delší problémy s hlukem nebo prašností.

V Lípě řeší jak dál s teplárnou, město chce kontrolu nad teplem

Jak dál s centrální teplárnou řeší v Krásné Lípě. Kogenerační jednotka i ostatní kotle jsou totiž na hranici životnosti. „Zastupitelstvo rozhodlo, že si i nadále město Krásná Lípa zachová maximální kontrolu nad vlastní výrobou a distribucí tepla, kogenerační jednotka, jako doplňkový zdroj, může být napříště provozována i jiným subjektem,“ uvedl starosta Krásné Lípy Jan Kolář. O tom, kdo a jak by mohl kogenerační jednotku provozovat, se bude teprve jednat.

Podpořte v boji o grant spořitelny palačinkárnu Slunečnice

Nadace České spořitelny vybrala mezi 34 zaslanými projekty 18, které představila veřejnosti k hlasování. Vítěz hlasování obdrží až 70 tisíc korun na svůj záměr. Slunečnice do soutěže přihlásila projekt Zámecké kavárny – palačinkárny Na cestě v Děčíně, kde potřebují obnovit dosluhující zařízení a pořídit další pracovní oděvy pro klienty s mentálním postižením, kteří se tam učí pracovním dovednostem a návykům. Hlasovat je možné na webové stránce www.nadacecs.cz/granty v sekci Péče o lidi s mentálním postižením, a to až do 22. října.