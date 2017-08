KRÁTCE: Co se děje na Děčínsku? Přečtěte si stručný přehled

Děčínsko - Mistrovství v agility, bezplatné odevzdání nebezpečného odpadu, provoz očních ambulancí či pozvánky na různé akce. Přečtěte si stručný přehled událostí na Děčínsku.

Mistrovství republiky v agility zavítá i letos do Děčína, ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Přednáškový sál děčínské knihovny po prázdninách ožije

Děčín – Po prázdninové pauze se do přednáškového sálu v Městské knihovně Děčín znovu vrací pravidelné přednášky a akce. Už ve čtvrtek 14. září od 17 hodin bude přednášet Jakub Juda v rámci mezinárodní noci pro netopýry o jejich tajuplném světě. V sobotu 23. září od 10 hodin si bude moci každý návštěvník nechat otestovat své IQ ve spolupráci s Mensou České republiky a v pondělí 25. září od půl sedmé se zde bude konat večer vážné hudby, kde se představí slavné orchestrální sklady. Tímto večerem provede Jan Bučina.

Mistrovství republiky v agility zavítá i letos do Děčína

Děčín - Znovu po roce se v Děčíně uskuteční Mistrovství České republiky v agility. Na městském stadionu se psi utkají o pohár v sobotu a neděli 9. a 10. září. V sobotu budou soutěžit od 9 do 16 hodin družstva a v neděli se v ten stejný čas předvedou jednotlivci. Vstup na akci je zdarma a stejně jako loni je pro diváky připravena bohatá tombola od partnerů akce. Ocenění se také dočká nejnápaditější fanoušek družstva nebo jednotlivce.

V pěti vesnicích lidé mohou odevzdat nebezpečný odpad

Děčínsko – Obyvatelé Kámena, Bynovce, Janova, Arnoltic a Labské Stráně budou moci v sobotu 16. září bezplatně odevzdat nebezpečný a objemný odpad z domácnosti. V Kámenu u požární zbrojnice od 8.00 do 8.30, v Bynovci u požární zbrojnice od 8.40 do 9.40, v Janově na točně od 9.50 do 10.50, v Arnolticích na návsi od 11.00 do 12.30 a na Labské Stráni také na návsi od 12.40 do 13.40. Odevzdat lze zbytky barev, přípravky proti škůdcům a další chemikálie, autobaterie, nábytek, elektronické zařízení a mnoho dalšího.

Oční ambulance ve Varnsdorfu a Šluknově zůstávají v provozu

Varnsdorf/Šluknov – Lužická nemocnice na svých webových stránkách informuje veřejnost, že oční ambulance ve Šluknově a Varnsdorfu zůstávají v provozu. Ve Šluknově jsou ordinační hodiny v úterý a ve čtvrtek od 8 do 14 hodin a ve Varnsdorfu jsou k dispozici v pondělí a ve středu také od 8 do 14 hodin.

Svatováclavské slavnosti lákají na zajímavá vystoupení

Srbská Kamenice – Blíží se již 23. ročník Svatováclavských hudebních slavností v Srbské Kamenici. Festival se bude konat po dvě zářijové soboty. V sobotu 23. září od 16 hodin v kostele sv. Václava vystoupí Clarisse Moreau z Francie, která zahraje na hoboj, studentský smíšený sbor konzervatoře Prah PUNKT a komorní orchestr Canto. Následovat bude v sobotu 30. září od 13 hodin koncert žáků kytarové třídy Ivany Vaňkové ze Základní umělecké školy v Děčíně.

Mariánská pouť se vrací do Benešova, zahájí ji poutní mše

Benešov nad Ploučnicí – O druhém zářijovém víkendu přivítá Benešov druhý ročník Mariánské pouti. V pátek 8. září odstartuje v půl šesté v kostele poutní mší. Dále je připravena derniéra Dvou pánů z Verony v podání ústeckého Činoheráku na nádvoří Dolního zámku. Sobota bude patřit především okolí kostela, kdy v 10 hodin bude zahájen program vystoupením německé hudební školy z Heidenau v benešovském kostele. Kostel si budou návštěvníci také moci prohlédnout při komentovaných prohlídkách ve 13 a 15 hodin. K vidění budou i dobové souboje, výcvik gardy, ukázky zbraní a mnoho dalšího. Zakončení pouti proběhne v neděli 10. září od 9 hodin, kdy se bude konat poutní mše v podání děčínského chrámového sboru.

V Lipové ozdobí asfalt malůvky dětí na téma nafouknuté léto

Lipová - Okolí Sohlandského rybníku i letos přivítá děti s rodiči, kteří se sem každoročně vracejí na malování křídami na asfalt. Letošní téma je nafouknuté léto. Na místě bude zajištěno i malé občerstvení. Návštěvníci by si měli donést své křídy. Akce se pořádá řadu let, letos již podesáté.