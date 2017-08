KRÁTCE: Co se děje na Děčínsku? Přečtěte si stručný přehled

Děčínsko - Pozvánky na akce, upozornění na odstávku vody nebo na měření rychlosti. Přečtěte si přehled událostí na Děčínsku.

Pastýřská stěna DěčínFoto: Petr Ducháček

Pastýřská stěna nabídne dětem pohádkové zážitky s úkoly

Děčín – Pastýřská stěna (viz foto) se v sobotu 23. září promění v pohádkový les pro děti. Připravena zde bude pohádková cesta plná tajemných postav, pohádkových bytostí a záludných úkolů, které budou muset děti splnit. Akce se bude konat od 10 hodin a vstupné je pro děti 90 korun, pro doprovod 20 korun.

Nové měřiče rychlosti budou hlídat řidiče v Jiřetíně

Jiřetín pod Jedlovou - Dvou nových měřičů rychlosti se dočká obec Jiřetín pod Jedlovou v lokalitách obou vjezdů do obce. Důvodem umístění těchto měřičů je častý pohyb chodců před vjezdem do obce, a to konkrétně na ulici Děčínská.

Piráti se sejdou na dětském dni v Malšovicích, chybět nebudou hry

Malšovice - Ponořit se do světa pirátů se budou moci děti v neděli 3. září na dětském dni v Malšovicích, kde je čeká zábavná pirátská show v podání pana Krulicha, soutěže a hry. Akce se koná ve zdejším sportovním areálu nebo v případě špatného počasí na velkém sále kulturního domu.

Na Maxičkách nepoteče pitná voda, zásobovat budou cisterny

Děčín – S přerušením dodávky pitné vody musí počítat lidé 7. září v Děčíně na Maxičkách. Plánovaná odstávka na vodovodním zařízení bude trvat od 13 do 15 hodin. Náhradní zásobování cisternami s pitnou vodu bude zajištěno.

Zrestaurovaná křížová cesta na Anenském vrchu bude vysvěcena

Lobendava – Na Anenském vrchu u Lobendavy se nachází křížová cesta, která je nově zrestaurovaná. Křížová cesta, kterou tvoří třináct výklenkových kaplí, má nové obrazové výplně. Vysvětit ji přijede litoměřický biskup Jan Baxant a mše v kapli sv. Anny začíná od 10 hodin v sobotu 2. září. Cílem restaurování bylo obnovení hojně navštěvovaného poutního místa.

Šluknovští hasiči oslaví 150 let od založení hasičského sboru

Šluknov - V zámeckém parku ve Šluknově se v sobotu 23. září uskuteční oslavy 150 let založení hasičského sboru ve Šluknově. Součástí programu je přehlídka historické i moderní techniky a ukázka práce hasičů. Program začíná od 13 hodin a k poslechu zahraje několik kapel z okolí. Pro děti budou připravené atrakce a dospělí si budou moci pochutnat na pivě z regionálních pivovarů.

Kmeny se promění ve zvířata na dřevosochařském sympoziu

Krásná Lípa – Proměna dřevěných kmenů v sochy vzácných druhů živočichů Českého Švýcarska bude k vidění v areálu u Správy Národního parku České Švýcarsko od 11. do 16. září. Dřevosochařské sympozium bude na téma návrat divočiny do Českého Švýcarska a pozvání na tuto akci přijalo 5 sochařů – Michal Jára, Pavel Kohout, Martin Bořuta, Romana Krestýnová a Václav Lemon. Doprovodným programem bude 13. září beseda s Marií Hruškovou na téma lidé a stromy. Areál bude přístupný vždy od 13 do 18 hodin.

Promítání o životě vlků v české krajině zavítá do Kamenice

Česká Kamenice – Na promítání dokumentárního filmu Causa Carnivora aneb jak se daří vlkům a dalším šelmám návrat do české krajiny? zve hnutí Duha a Dům kultury České Kamenice ve čtvrtek 14. září do hudebního salónku domu kultury. Po projekci filmu bude následovat prezentace o aktuálním výskytu vlků v Čechách a beseda s terénním pracovníkem monitoringu velkých šelem Jiřím Benešem. Akce se koná od 19 hodin a vstup je zdarma.