KRÁTCE: Co se děje na Děčínsku? Přečtěte si stručný přehled

Děčínsko - Filmové léto v Rumburku, sbírka na vyhlídku na Pastevním vrchu nebo soutěž pro odpovědné firmy. Přečtěte si přehled událostí na Děčínsku.

Rumburské filmové léto zve na večerní promítání

Rumburk – Večerní promítání filmů pod širým nebem při příležitosti 110. výročí prvního promítání v Rumburku zve všechny filmové fanoušky již od pondělí 19. června. Promítání začíná vždy úderem 22. hodiny na Lužickém náměstí. V pondělí se lidé mohou těšit na pohádku Řachanda, úterý pak bude patřit dobrodružnému filmu Trabantem do posledního dechu. Ve středu uvidí návštěvníci český film Teorie tygra, ve čtvrtek letní kino přiláká zejména ženy na romantickou komedii Všechno nebo nic. Na filmové léto zve město Rumburk a Kinematograf bratří Čadíků. Vstupné je dobrovolné.

Policisté kontrolovali řidiče, vybrali v pokutách skoro 32 tisíc

Ústecký kraj – Dopravně bezpečnostní akce zaměřená zejména na kontrolu dodržování zákazu pití alkoholu řidiči před jízdou probíhala o uplynulém víkendu v Ústeckém kraji. Policie do akce nasadila 46 policistů, kteří zkontrolovali 452 aut a zjistili celkem 94 dopravních přestupků. Pokuty v celkové výši 31 400 korun zaplatilo 78 řidičů. Správním orgánům obcí bylo oznámeno 16 přestupků. Alkohol před jízdou policisté zaznamenali u 2 řidičů, v jednom případě zjistili přítomnost návykových látek. Nejčastějším prohřeškem byla vyšší rychlost, a to ve 22 případech. Špatný technický stav zjistili policisté u 18 aut. Osm hříšníků nemělo zapnuté bezpečnostní pásy a v jednom případě nebyl použitý zádržný systém. Policisté také pokutovali šest chodců a tři cyklisty.

Slunečnice si užila pétanque

Děčín – Tým klientů z pobočného spolku Slunečnice, Cesta do světa, se zúčastnil v Brtníkách 14. ročníku turnaje v pétanque. „Medard se někde schoval, počasí přálo. Vylosované číslo 13 smůlu nepřineslo," uvedla Jana Kmochová z Cesty do světa s tím, že si družstvo užívalo napětí ze hry, střídání výher i proher. Prohra s vítězem celého turnaje, Domovem pro seniory Šluknov, tým Slunečnice vyřadila z dalších bojů. Po přestávce se klienti Slunečnice věnovali fandění družstvům hrajícím ve finále a navazování nových přátelství. V závěrečném vyhlášení vítězů zazněla věta: „Neprohrál nikdo, vyhráli všichni, kteří tu byli." Klienti se již těší na další ročník turnaje v pétanque.

Znáte ve svém okolí odpovědnou firmu? Přihlaste ji do soutěže

Ústecký kraj – Platforma Byznys pro společnost vyhlašuje 14. ročník ceny TOP Odpovědná firma. Soutěž je otevřena všem malým i velkým firmám. Podmínkou je, aby přihlášené společnosti aktivně rozvíjely společenskou odpovědnost a kultivovaly trvale udržitelný byznys v České republice. Klání nejlepších projektů a strategií odstartovalo začátkem června a hlásit se bude možné až do konce července.

Zámek Děčín zve na Den růží

Děčín – V neděli 18. června bude od 10 hodin v Růžové zahradě děčínského zámku probíhat Den růží. Přijďte se podívat na krásně rozkvetlou zahradu. Zahradnice pak zájemcům prozradí, kolik druhů růží se tu pěstuje. Vstup je obvyklý do Růžové zahrady – 15 korun dospělí, šest korun děti. Ve stejný den, hned po akci v Růžové zahradě, proběhne v Knihovním sále koncert Děčínského pěveckého sboru se sbormistrem Jiřím Holubcem. Vstupné je 100 korun, děti do 15 let v doprovodu rodičů mají vstup zdarma. Vstupenky rezervujte na www.zamekdecin.cz nebo www.vstupenkadecin.cz.

Obec Růžová uspořádala sbírku na vyhlídku na Pastevním vrchu

Růžová – V obci Růžová na Děčínsku bude stát nová vyhlídka. Obec na její výstavbu uspořádala veřejnou sbírku. Lidé se na výstavbě mohou podílet zakoupením schodnice s textem dárce za 20 tisíc korun, tabulky s textem dárce za 2000, 1000 nebo 500 korun, která bude umístěna přímo ve vyhlídce, nebo mohou přispět libovolnou částkou na účet 268017647/0300. Do poznámky pro příjemce je třeba napsat text „vyhlídka", na požádání obec vystaví darovací smlouvu. Vyhlídka bude stát na 402 metrů vysokém Pastevním vrchu, jehož vrchol byl v minulosti vyhledávaným místem s kruhovým výhledem. Více informací o budoucí vyhlídce zájemci najdou na www.obec-ruzova.cz/vyhlidkova-vez-ruzova či se dozví na telefonu 412 553 102.