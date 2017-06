KRÁTCE: Co se děje na Děčínsku? Přečtěte si stručný přehled

Děčínsko - Vycházky po Rumburku za barokní architekturou, dětský den a jarmark v Lipové nebo nová turistická trasa v národním parku. Přečtěte si přehled událostí na Děčínsku.

Loreta v Rumburku.Foto: Jiří Stejskal

Vycházky seznámí s barokní architekturou Rumburku

Rumburk – Tři komentované vycházky nabídnou seznámení s barokní architekturou a uměním města Rumburk. Ty doplní rumburské pověsti a ukázky dobové hudby místních hudebníků. Vycházky se konají ve čtvrtek 8., 15. a 25. června, sraz je před Loretou Rumburk v 16.45. Rezervace je možná na e-mailu loreta.rumburk@seznam.cz. Vstupné je 100 korun, snížené 60 korun. Vycházky s průvodcem se pořádají jako součást oslav 310 let, které letos uplynou od dostavby a posvěcení Lorety Rumburk.

Dostali chuť na lahve alkoholu, zaplatit je ale nehodlali

Rumburk, Děčín – Zákazníky, kteří dostali chuť na lahev alkoholu, řeší od začátku června policisté. První z nich kradl v jednom z rumburských obchodů. Tam si vyhlédl tři lahve alkoholu v hodnotě 405 korun. Místo do košíku je ale schoval do batohu a snažil se projít pokladnami bez zaplacení. Zaměstnanec prodejny jej ale zadržel a přivolal policii. Než ale hlídka na místo dorazila, povedený zákazník stačil jednu z lahví vypít. Teď mu hrozí až tři roky vězení. K podobnému případu vyjížděli také policisté v Děčíně. Tam dorazil do prodejny potravin zákazník, kterému do oka padly dvě lahve červeného vína v hodnotě osmdesáti korun. Muž se také rozhodl prostorem pokladny projít bez zaplacení, a to byla chyba. Ostraha prodejny si toho totiž všimla a následně jej předala policejní hlídce. Zloději hrozí, stejně jako tomu z Rumburku, tři roky ve vězení.

Řídil pod vlivem bez řidičáku, může jít až na tři roky za mříže

Děčín – Měl vysloven zákaz řízení, a navíc byl pod vlivem návykových látek. Takového řidiče zastavili děčínští policisté brzy ráno v děčínských Křešicích. To, že muž nesmí řídit a je pod vlivem alkoholu nebo drog, se ukázalo v průběhu kontroly. „Policisté muže vyzvali k provedení testu na přítomnost návykových látek, který vzápětí odhalil jejich přítomnost v těle kontrolovaného," uvedla děčínská policejní mluvčí Petra Trypesová s tím, že řidič bude čelit následkům maření výkonu úředního rozhodnutí, za což může přijít až o tři roky pobytu na svobodě.

V Krásné Lípě zmizelo další kolo, tentokrát s elektrickým pohonem

Krásná Lípa – Další jízdní kolo se ztratilo minulý týden v Krásné Lípě. Tentokrát šlo o horské elektrokolo značky Appache Hawk v černozeleném provedení. Kolo jeho majitel odložil ve společných prostorech bytového domu, pak už jej ale nenašel. Jeho zmizení ocenil částkou čtyřiceti tisíc korun. Strážníci případ šetří jako krádež. Před několika dny se ztratila jízdní kola také v Jiřetíně pod Jedlovou. Tam je do zamčených prostor při rekreaci odložil jejich majitel, druhý den je na místě ale již nenašel. Škoda dosáhla 55 tisíc korun.

V Lipové se mohou těšit na dětský den i Lipovský jarmark

Lipová – Na dětský den trochu jinak se mohou těšit nejen děti v sobotu 10. června v Lipové u Šluknova. V areálu bývalého pivovaru proběhne Lipovský jarmark, součástí nějž je i 18. ročník Míčových her dětských domovů. Ty budou probíhat již od 8.30 hodin. Jarmark zahájí v 10 hodin starosta obce, děti se pak setkají s postavami z animovaných filmů Trollové, Mimoni, Ledové království a dalších. Mohou si zahrát také Člověče, nezlob se! v životní velikosti, užít si zábavu v lunaparku a o lístky na atrakce si zasoutěžit. Na místě své dovednosti ukážou dobrovolní hasiči z Velkého Šenova, na koncert se mohou těšit fanoušci zpěváka Jakuba Děkana či kapely Nonstop music. Celý program zakončí ohňostroj. Celodenní vstupné je 50 korun, děti do 15 let mají vstup zdarma.

Národní park má novou žlutě značenou turistickou stezku

Krásná Lípa – Turistům v národním parku České Švýcarsko nově slouží turistická trasa v oblasti Kyjova u Krásné Lípy. Novou stezku proznačili krásnolipští značkaři. Značena je žlutou barvou a propojuje zelenou trasu vedoucí z Vápenky na Hřebec s atraktivním Kyjovským údolím.