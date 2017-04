KRÁTCE: Co se děje na Děčínsku? Přečtěte si stručný přehled

Děčínsko - Ztracený jorkšír v Jetřichovicích, závody kočárků v Děčíně, provizorní podatelna šluknovského úřadu nebo komentované prohlídky v Loretě v Rumburku. Přečtěte si, co se nyní děje na Děčínsku.

Závod kočárků u děčínské Střelnice.Foto: Zita Kakarová

Viděli jste ho? Jorkšír Charli se ztratil v Jetřichovicích

Jetřichovice – Nešťastná majitelka hledá svého domácího mazlíčka. Jorkšír Charli se ztratil již 20. ledna okolo 13. hodiny v Jetřichovicích. Tehdy se pes venčil na polní cestě u domu, kde majitelka bydlí, společně s fenkou loveckého plemene. Podle majitelky ale mohla fena zřejmě chytit stopu zvířete a Charli už jí nestačil. Naposledy Charliho viděli ve Všemilech, kde ho údajně měla mít jiná paní na zahradě. Když na místo rodina dorazila, Charli už tam ale nebyl.



„Byl viděn i po čtrnácti dnech, pohyboval se Na Folkách v Jetřichovicích a ve Všemilech. Byl bez obojku, ale je čipovaný," uvedla majitelka psa Lenka Patlejchová s tím, že ho mohl někdo naložit do auta. Tomu, že by se Charli zaběhl do lesa, nevěří, jelikož se stále pohyboval po cestě. Poznávacím znamením u Charliho je, že mu na rozdíl od standardního jorkšírského teriéra nestojí ušní boltce. Poznáváte ho? Volejte na telefon 773 150 109.

Závody kočárků hostí Střelnice

Děčín – Již 6. ročník závodů kočárků se uskuteční na děčínské Střelnici. Závod nabídne několik kategorií, a to závody maminek, tatínků či celých rodin. Soutěž nabídne i doprovodný program především pro děti. Akce, kterou pořádá Mateřské centrum Rákosníček, se uskuteční v neděli 23. dubna od 15 hodin a letos podpoří děčínský útulek. Více informací zájemci najdou na www.zavodykocarku.cz, nebo se dozví na telefonu 606 779 477.

Synagoga zaznamenala v nové sezoně rekordní návštěvnost

Děčín – Během soboty navštívilo synagogu v Děčíně přes 350 návštěvníků z Děčína, Teplic, Ústí nad Labem i sousedního Německa. Den otevřených dveří v rámci zahájení turistické sezóny byl natolik úspěšný, že byly dveře otevřené o celé dvě hodiny déle, než bylo původně plánováno. „Jsem tady poprvé a jsem mile překvapena tím krásným prostorem, ráda se sem vrátím," řekla návštěvnice z Teplic. Celý den byla k dispozici průvodkyně s výkladem o historii synagogy a judaismu. K vidění byly výstavy Židovského muzea v Praze, originály vystavených exponátů a prostory synagogy od suterénu až po půdu, kam se návštěvník jindy nedostane. „Jsme rádi, že jsme se zapojili do zahájení sezóny touto akcí a určitě ji v budoucnu zopakujeme," říká projektová manažerka Miroslava Poskočilová.

Ve Šluknově otevřeli provizorní podatelnu městského úřadu

Šluknov – Od pondělí je otevřena podatelna šluknovského městského úřadu v domě s pečovatelskou službou v Nerudově ulici. Provozní doba podatelny je v pondělí a ve středu od 8 do 16 hodin. Šluknovská radnice prochází rozsáhlou rekonstrukcí, kvůli které musela jednotlivá pracoviště najít dočasná útočiště v jiných částech města.

Kalendář akcí v České Kamenici pro tento rok je na internetu

Česká Kamenice – Několik desítek akcí pro tento rok již nyní obsahuje kalendář kulturních a společenských akcí v České Kamenici. Ten pravidelně zveřejňuje na svých webových stránkách tamní radnice. V kalendáři jsou již akce i na prosinec a období Vánoc. Kalendář akcí se bude i nadále rozšiřovat, pozvánky na akce je možné posílat na e-mail kultura@ceska-kamenice.cz.

Cestovatelé BigTrip.cz se chystají na řadu přednášek na Děčínsku

Krásná Lípa – Hned několik přednášek na Děčínsku čeká v příštích dnech cestovatele Kateřinu Dvořákovou a Ladislava Bezděka z Krásné Lípy vystupující pod značkou BigTrip.cz. V úterý 11. dubna budou vyprávět ve Slovanském domě v Mikulášovicích od 18 hodin o své cestě kolem světa oranžovou oktávkou, o den později od 19 hodin v klubu Garáž v děčínském kině Sněžník. Další besedy jsou pak připravené na květen.

V Mikulášovicích zaplatí letos za teplo přes 600 korun

Mikulášovice – Mikulášovičtí zastupitelé schválili smlouvu s firmou Tepelné hospodářství Mikulášovice na dodávky tepla do tělocvičny a cenu tepla pro odběratele. Za to by měli lidé připojení na teplárnu letos platit za gigajoul 645 korun včetně patnáctiprocentní daně. Majitelem teplárenské společnosti je přímo město Mikulášovice.

Před Velikonocemi v Loretě budou komentované prohlídky

Rumburk – Velikonočním svátkům předchází v rumburské Loretě komentovaná prohlídka křížové cesty a kaple Svatých schodů. Uskuteční se ve středu 12. dubna od 17 hodin. „Účastníci si při prohlídce připomenou historii tří křížových cest, které se od 18. století vystřídaly v ambitu Lorety," říká Klára Mágrová z rumburské farnosti. K vidění budou obrazy křížové cesty od Josefa Maschkeho z roku 1983, které letos prošly celkovým restaurováním. Zájemci se zároveň detailně seznámí s unikátní malířskou a sochařskou výzdobou rokokové kaple Svatých schodů z roku 1770.