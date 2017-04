KRÁTCE: Co se děje na Děčínsku? Přečtěte si stručný přehled

Děčínsko - Iva Janžurová v Děčíně, na Sněžník dodávkou nebo hledání svědků dopravní nehody. Přečtěte si stručný přehled zpráv z Děčínska.

Iva JanžurováFoto: Deník/Tilen Vajt

V divadle uvidíte Ivu Janžurovou

Děčín – Herečka Iva Janžurová přijede zahrát do děčínského divadla. Komediálně laděná hra John Murrell: Božská Sarah vypráví o slavné herečce Sarah Bernhardtové, která se na sklonku života pokouší dát dohromady vlastní memoáry za pomoci svého tajemníka Georgea Pitoua. Divadelní hru ve velkém sále divadla, kterou uvádí Divadlo Kalich Praha, mohou zájemci vidět ve čtvrtek 20. dubna od 19 hodin v děčínském divadle. Kromě Ivy Janžurové si v ní zahraje také Kryštof Hádek či Igor Orozovič. Vstupné je 270, 260 a 240 korun.

Novým majitelem nožířské firmy Mikov se stal Conmetron

Mikulášovice – Novým majitelem nožířské firmy Mikov se stala společnost Conmetron. Funkci ředitele obsadil Karel Ježek, který vystřídal Miloše Paříka. Mikov, výrobce světoznámé rybičky, chce rozvíjet výrobu a posílit postavení podniku na trhu. Sdělil to mluvčí společnosti Bedřich Jetelina. „Jde vlastně o určitý návrat ke kořenům, protože Conmetron byl původně pobočným závodem Mikova," řekl Ježek. Mikov zůstane i po změně vlastníka samostatnou společností, která se podle mluvčího nadále soustředí především na výrobu nožířského zboží a nástrojů. „Při prodeji firmy pro mě bylo nesmírně důležité, že nový vlastník je pevně svázán se zdejším regionem a jeho prioritou je, aby Mikov dál posiloval svoje postavení na trhu nožířského zboží," řekl bývalý majitel Miloš Pařík.

Výstava v Loretě otevřela sezonu

Rumburk – Výstava „Má vlast cestami proměn 2016" otevírá novou turistickou sezonu v Loretě Rumburk. Od 1. dubna je přístupná od úterý do soboty mezi 10. až 17. hodinou. Výstava prostřednictvím fotografií přibližuje společné česko-německé projekty na záchranu památek v oblastech bývalých Sudet. Česko-německé texty přináší svědectví o proměnách chátrajících památek, sakrálních staveb, drobných sakrálních památek, starých hřbitovů v důstojné objekty. V ambitu Lorety Rumburk probíhá výstava od 4. dubna do 31. května 2017. Klára Mágrová

V knihovně přednáší o zdraví

Děčín – Přednáška „Co možná nevíte o očkování" doktorky Ludmily Elekové, která se problematikou očkování dlouhodobě zabývá, přináší nové informace o účinku vakcín, vlivu na imunitní systém, „kolektivní imunitě" či historii očkování. Přednáška proběhne v pátek 7. dubna v 16.30. Jak se žije s ADHD se pak zájemci dozví ve čtvrtek 27. dubna od 17 hodin. Psychoterapeutka Markéta Závěrková přednáší o tom, jak se v běžném životě vyrovnat s poruchou pozornosti a hyperaktivitou. Zaměří se také na období dospívání a dospělosti.

Místo autobusem z Jílového na Sněžník se lidé svezou dodávkou

Jílové – Lidé z Jílového se na Sněžník, který pod město spadá, autobusem již nesvezou. Autobus teď nahradí dodávka, o kterou se postará jílovská radnice. Současnému dopravci totiž radnice musela platit 400 tisíc korun ročně, smlouvu s ním proto na konci března ukončila. Zvolila tedy neobvyklé řešení, a to svážet lidi od 1. dubna dodávkou. Tu získala bezúplatně a veškeré legislativní náležitosti již vyřešila. Do dodávky se vejde osm lidí a v jakých časech bude jezdit, je pouze na obyvatelích Jílového. Doprava dodávkou by měla fungovat do prázdnin. Přes letní prázdniny totiž lidé mohou využívat pravidelné autobusy pro turisty, které platí kraj. Po prázdninách by se dodávka měla na silnici mezi Jílovým a Sněžníkem vrátit.

Policie hledá svědky dopravní nehody v České Kamenici

Česká Kamenice – Policisté šetří dopravní nehodu a hledají svědky. K nehodě došlo minulý týden na Náměstí 28. října v České Kamenici, kde řidič bílé dodávky Ford Transit srazil na přechodu chodce. Ve druhém jízdním pruhu tou dobou zastavilo neznámé žlutooranžové auto, řidič ale z místa nehody odjel. Informace o nehodě lze nahlásit na nejbližší policejní služebnu nebo linku 158.

K děčínským strážníkům se z Raisovy dočasně nedostanete

Děčín – Až dva měsíce může trvat rekonstrukce hlavního vchodu budovy děčínských strážníků. Původní vchod z ulice Raisova v Podmoklech nahradí od 1. dubna zajištěný přístup ze dvora magistrátu. Současně se jedná o vchod na odbor sociálních věcí a zdravotnictví.