KRÁTCE: Co se děje na Děčínsku? Přečtěte si stručný přehled

Děčínsko - Dny otevřených dveří primátorky, výluky vlaků nebo výčet zásahů děčínských strážníků. Přečtěte si, co se v těchto dnech děje na Děčínsku.

Primátorka Marie Blažková.Foto: Deník/ Karel Pech

Primátorka pořádá každý měsíc Dny otevřených dveří

Děčín – Již od podzimu pořádá děčínská primátorka Marie Blažková Dny otevřených dveří. Tradiční akce se koná vždy jeden den v měsíci a v březnu bude pro zájemce k dispozici ve středu 29. března od 10 do 17 hodin. Svou návštěvu je vhodné předem objednat na telefonním čísle 412 593 303. „Mnozí lidé mi říkali, že by se rádi se mnou potkali, ale nevědí, jak to udělat. Rozhodla jsem se proto vyčlenit jeden den v měsíci a dát jim tak možnost popovídat si se mnou o věcech, které je v našem městě trápí," uvedla ke Dnům otevřených dveří primátorka.

Lidé musí počítat s výlukami

Děčínsko – Ve středu 29. března a ve čtvrtek 30. března musí lidé z výběžku počítat s výlukami vlaků. Správa železniční dopravní cesty tu uzavře vždy v době od 7.40 do 16.00 trať mezi stanicemi Jedlová a Chřibská. Trať tak bude pro všechny vlaky neprůjezdná. Z tohoto důvodu nahradí vlaky v úseku Svor – Rybniště a Kytlice – Rybniště a zpět náhradní autobusová doprava.

Nepřehlédněte: Několika tunový balvan se zřítil v těsné blízkosti chalupy ve Mlýnech

V potoce ležela mrtvá srna

Jílové – Torzo uhynulé srny odstranili z potoka v Jílovém místní dobrovolní hasiči spolu s jílovskými strážníky. Tělo zvířete se nacházelo v potoce nad bývalou spořitelnou a nález oznámil jílovským policistům svědek. Mrtvá srna se nacházela ve špatně přístupném terénu, v korytě pod mostem.

Házením kamenů poničili auto

Děčín – Špatný druh zábavy si vybraly děti v Podmoklech. U garáží totiž házely kameny na auto a jeden z kamenů poškodil střechu. Strážníkům to v odpoledních hodinách oznámil majitel poškozeného auta, který si mladých výtržníků všiml. „Hlídka zjistila, že kameny házeli tři mladíci ve věku jedenáct a dvanáct let. Jeden z nich se k poškození vozidla přiznal," uvedl mluvčí děčínských strážníků Tomáš Pavlík s tím, že hlídka na místo přivolala matku mladíka, která se s majitelem auta domluvila na způsobu náhrady škody. Další dva mladíky hlídka převezla domů, kde je předala rodičům.

Přečtěte si: Nový simulátor pomůže snížit nehodovost i bojovat s únavou

Bezdomovec obtěžoval zákazníky

Děčín – Problémy s bezdomovcem řešili zaměstnanci obchodu v Děčíně 5. Ten u vchodu obtěžoval zákazníky a zaměstnanci to oznámili strážníkům. Hlídka na místě našla strážníkům dobře známého šestatřicetiletého bezdomovce a po důrazné domluvě jej vykázala. Před týdnem řešili strážníci případ jiného bezdomovce, který ve stejné městské části vyhazoval textil z kontejneru. Hlídka mu nařídila nepořádek uklidit.

Partneři se příliš hlasitě hádali

Děčín – Nájemníci bytu v Boleticích se velmi hlasitě hádali. Strážníkům to oznámil správce jednoho z domů. „Hlídka na místě kontaktovala osmadvacetiletou ženu, která sdělila, že se pohádala se svým přítelem. Oba se za své jednání omluvili a slíbili, že již bude klid," uvedl mluvčí strážníků Tomáš Pavlík s tím, že záležitost hlídka vyřešila domluvou. Hádky mezi partnery řeší strážníci poměrně často. Před několika týdny se pohádala žena z Podmokel se svým partnerem, protože přišel domů opilý. Jiná žena hádku se svým partnerem vyřešila útěkem k sousedce, protože se ho bála. Případ si pak převzala státní policie.

Psali jsme také zde: Napříč Ekvádorem: Rovník, který je jinde, trhy, vodopády a úchvatné vyhlídky

Rušil noční klid hudbou a řevem

Děčín – Brzy k ránu byl slyšet řev a hudba. To oznámil svědek z Křešic děčínským strážníkům. „Hlídka na místě kontaktovala čtyřiadvacetiletého muže, který rušil noční klid hlasitou hudbou," uvedl mluvčí strážníků Tomáš Pavlík s tím, že hlídka přestupek vyřešila pokutou. Nedávno přitom strážníci řešili podobný případ. Noční klid rušil mladík v Děčíně 5 oslavou narozenin. Po příjezdu hlídky se omluvil a hudbu vypnul.