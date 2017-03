KRÁTCE: Co se děje na Děčínsku? Přečtěte si stručný přehled

Děčínsko - Čištění ulic, amatérské divadelní soubory v děčínském divadle, změny na autobusové trase Děčín - Malšovice nebo novinka pro nevidomé návštěvníky zámku. Přečtěte si co se nyní děje na Děčínsku.

Na Děčínské bráně se představí amatérské divadelní soubory

Děčín - Děčínské divadlo nabídne to nejlepší, co regionální amatérské soubory v poslední době nastudovaly. Na již 25. ročník soutěžní divadelní přehlídky Děčínská brána zve od pátku 24. března do soboty 25. března. Návštěvníci uvidí po oba dny osm představení, mezi nimiž bude také hra německého souboru z Berlína. Dále uvidí například klasickou veselohru Lakomec, hořkou komedii na půdorysu slavné hry Ruská zavařenina či hru o realitě socialismu Fáma a kyvadlo. Přehlídka je memoriálem Josefa Doležala. Vstupné na představení je 60 a 30 korun.

Jarní čištění ulic začne v dubnu

Děčín - Pravidelné jarní čištění ulic letos připadá na pondělí 3. dubna. Čištění nejfrekventovanějších silnic začalo tento týden. Objízdné trasy Vilsnické spojky jsou čištěny večer, aby nedocházelo k výraznějšímu omezení plynulosti provozu. Auta technických služeb do dalších ulic vyjedou později. Úklid začne také na cyklostezkách.

Dotýkat se je na zámku povoleno

Děčín - Zámek v Děčíně rozšiřuje v nové sezóně svou nabídku. Pozornost zaměřil na nevidomé, kteří jsou obecně při prohlídkách památek znevýhodnění. Prozatím je speciálně upraven jeden prohlídkový okruh, během něhož si návštěvníci budou moci osahat některé části mobiliáře nebo porovnat materiály. Vyškolení průvodci pak přizpůsobí výklad. V případě větších skupin je doprovodí i asistent průvodce. „Přestože haptické prohlídky jsou určeny především slabozrakým a nevidomým návštěvníkům, v případě zájmu je mohou využít všichni ti, kteří si chtějí vyzkoušet, jaké to je žít ve tmě, která nekončí," uvádí ředitelka zámku Iveta Krupičková. „Poprvé bude možné haptické prohlídky zámku absolvovat v sobotu 1. dubna během akce Otevírání zámeckých zahrad, a to v 10 nebo ve 14 hodin," dodává s tím, že na tyto speciální prohlídky je nutná předchozí rezervace na telefonu 775 862 639 či e-mailu info@zamekdecin.cz.

Festival Pro zdraví hostí republikové špičky

Rumburk - Na druhý ročník festivalu Pro zdraví láká Dům kultury Střelnice Rumburk na aprílového 1. dubna. Mezi přednášejícími budou odborníci špičkové úrovně. Návštěvníci se dozví o zdravotní prevenci a výživě, poslechnou si rozhovor o cukrovce, dozví se, proč je důležitý pohyb, správné dýchání a vyvážená strava v kombinaci s harmonickou myslí, Skutečně zdravá školka se s nimi podělí o to, jak se dá vařit jinak a zdravěji. „Hlavním záměrem festivalu je zvýšit povědomí a šířit osvětu zdravého životního stylu, zdůraznit potřebu péče o vlastní zdraví u každého z nás, a to v prevenci civilizačních chorob, prostřednictvím zdravé stravy, zdravého pohybu a naši zodpovědnosti ke zdraví nás i našeho prostředí," uvedla koordinátorka Ústeckého kraje Barbora Součková.

Autobusy do Malšovic vynechají autobusové nádraží

Děčín - K drobným změnám linky z Děčína do Malšovic přistoupil krajský úřad. V minulosti měly některé spoje velká zpoždění. Jedním z opatření je přesunutí nástupní zastávky u hlavního nádraží a vypuštění zastavování na autobusovém nádraží, místo toho budou autobusy linky 431 zastavovat u výtopen. Změna se dotkla také zastávky Kotva, kam bude zajíždět i jeden speciální spoj.

