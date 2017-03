KRÁTCE: Co se děje na Děčínsku? Přečtěte si stručný přehled

Děčínsko - Koncert kapely Švihadlo, změny na vlakovém nádraží v Děčíně, zápisy do základních škol nebo výčet zásahů městských strážníků. Přečtěte si stručný přehled událostí na Děčínsku.

Kapela Švihadlo.Foto: Deník/archiv

Hlavní vlakové nádraží v Děčíně bude nádražím národního parku

Děčín – Děčínské hlavní vlakové nádraží se stane nádražím národního parku. Změny nastanou od pátku 31. března, kdy halu a pokladny ozdobí velkoformátové fotografie nejkrásnějších míst národního parku České Švýcarsko. Na nádraží také nainstalují mapu parku. Na přeměně nádraží se podílí správa národního parku, Správa železničních a dopravních cest a město Děčín. Kromě Děčína by se nádražím národního parku mohlo stát i nádraží v Krásné Lípě. To ale potřebuje rekonstrukci. V Německu mají nádraží národního parku v Bad Schandau a Sebnitz.

Čtěte také zde: Zámecké zahrady v Děčíně se otevřou první dubnový den. Na co se lidé mohou těšit?

Děti půjdou k zápisu do základních škol v dubnu

Děčínsko – Děti letos půjdou k zápisu do základních škol 7. dubna. Změna termínu zápisu k povinné školní docházce vychází ze školského zákona. Oproti předchozím rokům dochází letos k posunu až na duben, v minulosti přitom zápis probíhal obvykle v lednu. Školský zákon ale nově ukládá povinný poslední rok v mateřské škole nebo v přípravném ročníku. O této změně jsme již psali. Podle odborníků jsou pro děti v tomto věku čtyři měsíce důležitým obdobím a jejich případná nezralost se může během těchto měsíců úplně srovnat. Zapsány v dubnu mohou být děti, které do 31. srpna 2017 dovrší šestého roku věku.

Do Děčína přijede festival Jeden svět podporující znevýhodněné

Děčín – Festival dokumentárních filmů Jeden svět, konající se ve dvaatřiceti městech republiky, míří také do Děčína. Tady se bude konat od neděle 19. března do soboty 25. března. Právo na kulturní vyžití mají všichni, proto se festival snaží alespoň částečně zbourat bariéry a otevřít se lidem s různými znevýhodněními. Zve nevidomé či slabozraké, neslyšící či nedoslýchavé, lidi s omezením hybnosti, mentálním postižením a seniory, ale i ostatní bez ohledu na věk, pohlaví, mateřský jazyk či zdravotní stav. V Děčíně se bude promítat na třech místech, a to v Kině Sněžník, Kinokavárně Garáž a u Husova sboru na Teplické. Ke zhlédnutí budou filmy jako Děti online, Epidemie svobody či Čekání. Program naleznete na www.jedensvet.cz.

Mohlo by vás zajímat: FOTO: Ztracený raft, vzpoura vězňů. Cesta Amazonií byla náročná

V Děčíně zahraje kapela Švihadlo, legenda českého reggae

Děčín – Největší legenda českého reggae se po delší době opět vrací do děčínského klubu Le Garage Noir. S více než třicetiletou historií se jedná o nejdéle hrající reggae kapelu v České republice i na Slovensku. V Děčíně mohou fanoušci na její koncert vyrazit v pátek 17. března.

Opilec z Kladna rozbil dveře

Děčín – S opilým klientem měli problémy pracovníci doléčovacího centra v Děčíně. Ten tam totiž rozbil dveře. Jedna z pracovnic to oznámila strážníkům. Hlídka na místě zadržela třiapadesátiletého muže z Kladna. „Strážníci zadrženého převezli na obvodní oddělení Policie ČR, která řešení události převzala," uvedl mluvčí děčínských strážníků Tomáš Pavlík. Problémy s opilci strážníci řeší poměrně často. Ve většině případech jde ale o lidi, kteří se opijí a dělají problémy v restauracích a klubech. Před nedávnem řešili případ tří opilců, kteří v baru dělali potíže poté, co jim obsluha odmítla nalít alkohol. Strážníci muže z místa vykázali.

Bezprizorní pes pobíhal na Letné

Děčín – Pobíhajícího bezprizorního psa odchytila žena ve Slovanské ulici na Letné a oznámila to strážníkům. Hlídka, která dorazila na místo, si psa převzala a zvíře odvezla do děčínského útulku. Před nedávnem také strážníci odchytili psa, na kterého upozornil svědek. Pes šel po silnici v Dělnické ulici a brzdil auta. Strážníci psa předali útulku.

Nepřehlédněte: Tendr na leteckou záchranku v Ústeckém kraji konečně startuje

Zakládal černou skládku

Děčín – Další případ zakládání černé skládky řešili strážníci v Křížové ulici. Hlídka tam kontrolovala prostor, kde k jejímu zakládání opakovaně docházelo. Na místě přistihla sedmadvacetiletého muže, který přiznal, že tam nepořádek dělá on. „Hlídka muže poučila o tom, jakého protiprávního jednání se dopouští. Vzhledem k tomu, že šlo o opakující se situaci, hlídka pořídila fotodokumentaci a sepsala oznámení o přestupku," uvedl mluvčí děčínských strážníků Tomáš Pavlík s tím, že oznámení bude následně řešit příslušný správní orgán. Nedávno přitom pracovníci městských služeb likvidovali za hlavním vlakovým nádražím černou skládku, která tam vzniká opakovaně. Zřejmě ji podle indicií na místě zakládají bezdomovci.

Opil se a usnul v parku

Děčín – Muže v jednom z děčínských parků viděl pozdě v noci ležet náhodný svědek. Zavolal proto strážníky. Na místo byla vyslána hlídka, která zjistila, že jde o opilého třiačtyřicetiletého muže. Dotyčný neměl žádná zranění a jakoukoli pomoc od hlídky odmítl. Strážníci mu pomohli na nohy a nasměrovali jej domů. Před několika týdny se jiný muž rozhodl prospat na lavičce na nádraží. Hlídka mu domluvila a z místa ho následně vykázala.

Psali jsme také zde: Lidé v Děčíně hlasovali, kde chtějí Rákosníčkovo hřiště