KRÁTCE: Co se děje na Děčínsku? Přečtěte si stručný přehled

Děčínsko - Výcvikový kurz pro psy v děčínském útulku, nejlevnější pohonné hmoty v kraji nebo nové pobočky v knihovně v Děčíně. Co se v těchto dnech děje na Děčínsku?

Útulek v Děčíně, ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

V Benešově budou očkovat v dubnu kočky a psy

Benešov nad Ploučnicí – V bývalé kotelně za čerpací stanicí na Děčínské ulici v Benešově nad Ploučnicí budou 22. dubna od 9 do 11 hodin očkovat psy a kočky. Povinné očkování proti vzteklině vyjde na stokorunu, očkování proti vzteklině, psince, paravirose a infekční hepatitidě na 250 korun, o padesátikorunu levnější je kombinované očkování bez vztekliny.

Pokladna na šluknovské radnici bude dva dny zavřená

Šluknov – Kvůli stěhování městského úřadu bude příští týden dva dny uzavřena pokladna. Ve čtvrtek 9. a v pátek 10. března tak nebude možné platit přímo na šluknovské radnici, pokladna bude znovu otevřena v pondělí 13. března.

Zastupitelé v Krásné Lípě projednají letošní rozpočet

Krásná Lípa – V pondělí 13. března se v 17 hodin sejdou krásnolipští zastupitelé na dalším jednání. Jedním z hlavních bodů tentokrát bude hospodaření města, schvalovat budou zastupitelé městský rozpočet pro letošní rok. Doposud fungovala Krásná Lípa v režimu rozpočtového provizoria. Na programu jsou také prodeje pozemků nebo hospodaření městských příspěvkových organizací.

Na Děčínsku řidiči natankují stále nejvýhodněji

Ústecký kraj – Průměrná cena benzinu v Ústeckém kraji se od minulé středy zvýšila o šest haléřů na 31,10 koruny za litr. Naopak nafta zlevnila o dva haléře na průměrných 30,32 korun za litr. Vyplývá to z informací společnosti CCS, která ceny dlouhodobě sleduje. Nejvýhodněji šoféři natankují na Děčínsku. Pumpaři tady nabízejí Natural 95 v průměru za 30,82 koruny za litr. Nafta je v rámci kraje nejlevnější na Děčínsku a Chomutovsku, v obou okresech motoristé tankují diesel v průměru za 30,15 korun za litr. Ceny paliv na severu Čech se pohybují pod celostátním průměrem, který je 31,31 koruny za litr benzinu a 30,52 koruny za litr nafty.

Vítr opět lámal na Děčínsku stromy a trhal střechy

Děčínsko - Několikrát museli na Děčínsku během čtvrtka vyjet hasiči k popadaným stromům. „V okresu Děčín odstraňovali hasiči strom spadlý na vozovku v Horní Poustevně, Hřensku, Starém Jiříkově a na Valdeku," uvedl mluvčí hasičů Lukáš Marvan. Kromě toho si museli hasiči poradit také s uvolněnými plechy na střeše jedné z budov děčínské nemocnice.

Děčínská městská knihovna otevřela dvě nové pobočky

Děčín - Městská knihovna v Děčíně má nyní nové dvě pobočky. První z nich se nachází na Starém Městě v Litoměřické ulici v bývalých rybářských potřebách. Otevřeno je v pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17.30 hodin a ve středu od 13 do 17.30 hodin. Druhou pobočku, která změnila adresu, najdete v Boleticích v budově základní školy, vstup je bočním vchodem z ulice Přímá. Knihovna se nachází v 1. patře a výpůjční dobu nemění. Děčínská knihovna má v Děčíně pobočky také v Bynově, Březinách, Dolním Žlebu, Podmoklech i Želenicích.

Na budovu magistrátu vyvěsí Vlajku pro Tibet

Děčín - I letos Děčín vyvěsí tibetskou vlajku na budovu magistrátu v rámci mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet. Akce probíhá každý rok 10. března v den výročního povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Kampaň vznikla v polovině devadesátých let a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí vyjadřujících podporu ochrany lidských práv. Vloni se do akce zapojilo 759 měst a obcí.

Děčínský městský útulek i letos připravil výcvikový kurz

Děčín - Do výcvikového kurzu, který je zcela zdarma, se mohou přihlásit pejskaři až do 19. března v děčínském útulku. Výcvik začne v sobotu 25. března. Psi se naučí základní povely jako sedni, lehni či chůzi u nohy. Podmínkou účasti je zdraví psa, kompletní vakcinace, odčervení a odblešení. Dále musí mít pes pevný obojek a vodítko, a pokud se nesnese s jinými psy, tak i košík. Na první lekci je nutno s sebou mít i očkovací průkaz a pamlsky. Věk psa není omezen, záleží na plemeni. Přihlásit se zájemci mohou na telefonu útulku 605 801 617 či e-mailu jaroslav.neuman@seznam.cz. Do přihlášky je nutno uvést jméno majitele, telefonický kontakt na něj, věk a plemeno psa.