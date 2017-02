KRÁTCE: Co se děje na Děčínsku? Přečtěte si stručný přehled

Děčínsko - Masopust v Kytlicích, Dalibor Janda v Mikulášovicích nebo výčet zásahů děčínských městských policistů. Co se děje v těchto dnech na Děčínsku?

Dalibor Janda.Foto: DENÍK

I v Kytlicích slavili masopust

Kytlice – Oslavy masopustu doznívají po celém Děčínsku. Také v Kytlicích ho slavili. Sobotní masopust tam pořádal se svými klienty místní Domov pro osoby se zdravotním postižením. Z ústavu se nejdříve vyrazilo se zpěvem k sídlu paní starostky pro souhlas a převzetí obce. Po masopustním pečivu a tanečku s paní starostkou se původ vydal na okružní trasu obcí.

Dalibor Janda navštíví fanoušky v Mikulášovicích

Mikulášovice – Fanynky i fanoušci Dalibora Jandy se mohou těšit na středu 8. března. Přímo na Mezinárodní den žen totiž známý český zpěvák vystoupí ve velkém sále Slovanského domu od 19 hodin. Vstupenky na koncert lze sehnat už nyní v předprodeji na Městském úřadě v Mikulášovicích nebo v informačních centrech ve Šluknově či Rumburku. Vstupné je 350 korun.

Březen je měsícem čtenářů, v knihovně připravují řadu akcí

Děčín – Po celý březen v děčínské knihovně bude probíhat měsíc čtenářů. Ten s sebou přináší řadu akcí. Hlavní z nich bude například hledání Čtenáře roku – tentokrát Čtenářské babičky se slavnostním vyhlášením vítězky a nominací do krajského kola. Další akcí bude Rande naslepo s knižními hrdiny aneb zajíc v pytli. „Čtenáři si vyberou krásně zabalený balíček s knihou, aniž budou vědět, jaká to je. A třeba doma po začtení zjistí, že se jim rozšířily obzory, nebo taky ne," říká ředitel děčínské kni-hovny Ladislav Zoubek. Čtenářskou amnestii pak udělí čtenářům, kteří včas nevrátí knížky, mezi 20. a 24. březnem. Čtenáři, kteří knihy vrátí v tomto období, pak nemusí platit sankční poplatky.

V Krásné Lípě nepůjde elektřina

Krásná Lípa – Na polovinu března je naplánována odstávka dodávek elektřiny v Krásné Lípě. V úterý 14. března nepůjde elektřina od půl osmé do jedenácti hodin dopoledne v ulicích Jugoslávská, Na Kopečku, Na Náspu, Pod Lipou, Polní, Potoční a Varnsdorfská.

Odmítl zaplatit útratu v baru a chtěl odejít, hosté mu bránili

Děčín – Muž navštívil v Bynově bar a rozhodl se bez zaplacení odejít. To se ale nelíbilo několika hostům a ti se mu v odchodu snažili zabránit. Začali se ale vzájemně napadat, a tak obsluha baru zavolala z obou důvodů strážníky. Hlídek na místo přijelo hned několik a byla vyrozuměna také státní policie, která vyslala i svou hlídku. Na místě zjistili, že jednačtyřicetiletý muž skutečně odmítal zaplatit a snažil se odejít, v čemž mu několik hostů zabránilo. Dotyčný za přítomnosti hlídek útratu zaplatil a následně byl z baru vykázán.

Opilcům už nechtěli nalít, tak začali dělat problémy

Děčín – Třech opilců se v poledne nemohla zbavit obsluha restaurace v Děčíně. Ti totiž byli tak opilí, že jim už obsluha odmítla nalít alkohol. To se jim ale nelíbilo, tak začali dělat problémy. Na místo proto vyrazili děčínští policisté, kteří opilce ve věku dvacet pět až třicet pět let z místa vykázali. Záležitost strážníci vyřešili domluvou. Nejde o první případ, kdy se obsluha podniků nemohla zbavit opilých hostů. Nedávno se nemohli v restauraci v Podmoklech zbavit ženy, která všechny kolem sebe obtěžovala. Žena pak navíc strážníkům odmítla ukázat občanský průkaz, proto její případ řešila státní policie.

Opila se a motala se do silnice

Děčín – Přehnala to s alkoholem a mohla špatně dopadnout. Opilou ženu, která se motala do silnice, viděl na své cestě ze Starého Města do Křešic muž. Na nebezpečnou situaci proto upozornil strážníky, kteří na místě přistihli opilou padesátiletou ženu. Ta uvedla, že je na cestě ze společenské akce, kde mírně přebrala. Hlídka ženu pro jistotu dopravila domů a záležitost vyřešila domluvou.

Napadl ho a poničil mu kolo

Děčín – Do nepříjemné situace se dostal muž pár minut po půlnoci na Kamenické ulici. Neznámý útočník ho totiž napadl, a navíc mu poškodil jízdní kolo. Napadený si proto přivolal na pomoc policisty. Ti zjistili, že údajným útočníkem je dvaatřicetiletý muž. Hlídka podezřelého na místě zadržela a přivolala státní policii, která si záležitost převzala k dořešení.