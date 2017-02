KRÁTCE: Co se děje na Děčínsku? Přečtěte si stručný přehled

Děčínsko - Nová obecní aplikace v České Kamenici, Dejdar s Lábusem v Děčíně nebo odstávka vody v Želenicích. Co všechno se v těchto dnech děje na Děčínsku?

Česká Kamenice má novou aplikaci pro chytré telefony

Česká Kamenice – Město Česká Kamenice nabízí další možnost, jak získat informace z obecního úřadu. Tou je nová obecní aplikace pro chytré telefony. V nové moderní aplikaci najdou občané aktuality, mohou si nechat zasílat informační SMS zprávy a najdou v ní také tipy na výlety či něco z historie obce. Funkci Zmapujto mohou využít k zasílání pochval či námětů na zlepšení i s fotografiemi. Přímo v aplikaci mohou totiž vyfotit například poničenou lavičku či výmol, označit místo a odeslat a obec se následně postará o nápravu.

Křest průvodce Labská stezka 2017

Praha – Oficiálního česko-německého cykloprůvodce Labská stezka 2017 ve čtvrtek 16.2. pokřtili v Praze. Průvodce provede návštěvníka podél 1270 km dlouhé trasy a nabízí tipy na hlavní atrakce, služby pro cyklisty, přívozy či turistická informační centra podél stezky.

Do divadla zavítá Dejdar s Lábusem

Děčín – Již dnes 17.2. můžete v děčínském divadle potkat herecké hvězdy jako je Martin Dejdar nebo Jiří Lábus. Nepropásněte kolektivní improvizaci herců s názvem Pánská šatna. Zažijete spontánní atmosféru propojení herců a diváků s trochou kolegiální škodolibosti.

Děčín zahájí turistickou sezonu 1. dubna

Děčín – Další turistická sezóna se nezadržitelně blíží. V Děčíně ji zahájí v sobotu 1. dubna na Smetanově nábřeží, při zahájení nebude chybět bohatý program. Lidé se mohou těšit na otevření oblíbených jižních zámeckých zahrad, běžecký závod, soutěže pro děti, půjčování elektrokol a skútrů, komentovanou prohlídku města, plavbu lodí či smoothie piknik. Jako doprovodný program je připraven také volný vstup do synagogy či padesátiprocentní sleva do zoo nebo turnaj ve futsalu. Celým programem bude provázet děčínský muzikant Tomáš Kettner.

O významném malíři Augustu Frindovi přednáší v Rumburku

Krásná Lípa / Rumburk – Obrazy významného malíře Augusta Frinda si mohou milovníci výtvarného umění prohlédnout v rumburském muzeu. V pátek 17. února od 17 hodin se zde uskuteční přednáška s výstavou s názvem August Frind v obrazech a slovech. Malíře a rodáka z Krásné Lípy přiblíží Gabriela Jeřábková z ústeckého Národního památkového ústavu. Připravena je také prezentace česko-německé knihy August Frind – Životní příběh akademického malíře, kterou v roce 2016 vydala Krásná lípa, a představení česko-německé stezky Po stopách Augusta Frinda, kterou ve městě vybudovali v loňském roce.

V Krásné Lípě nabízí dětem i dospělým sociální služby

Krásná Lípa – Novou registrovanou sociální službu poskytují v T-Klubu a Amari klubu, nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Krásné Lípě. Ta je určena dětem a dospělým ve věku od šesti do šestadvaceti let, kteří zažívají nějakou nepříjemnou životní situaci nebo nemohou běžně aktivně trávit svůj volný čas. Určena je také těm, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Provoz nízkoprahového klubu se rozjel již loni pro děti od šesti do jedenácti let. Ten je každý den plný dětí, které se tu mohou připravit do školy, poradit se o věcech, které je trápí, nebo se věnovat třeba pečení či tvoření.

U kolejí ležel člověk, byl opilý

Děčín – Strojvedoucí vlaku jedoucího z hlavního nádraží směrem k východu nahlásil, že na náspu u kolejí leží nějaký člověk a že neví, jestli je zraněný. Na místo vyjela policie i záchranka. Ukázalo se, že muž ležící u kolejí byl natolik opilý, že skoro ani nebyl schopen chůze. Vinou toho na trať nemohly vyjet celkem tři osobní vlaky, které pak měly zpoždění. Nebyl to jediný případ, který se na železnici tou dobou řešil. Jen na severu Čech vyjížděli policisté hned ke třem případům.

Želenice budou den bez vody

Děčín - K přerušení dodávky pitné vody dojde v úterý 21. února mezi 8. a 16. hodinou v Želenicích. Konkrétně půjde o Weberovu ulici, část Krásnostudenecké ulice, Želenickou 13, 25, 7, 15a a 15. Na vině bude plánovaná odstávka na vodovodu. Náhradní zásobování cisternami zajistí.