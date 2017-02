KRÁTCE: Co se děje na Děčínsku? Přečtěte si stručný přehled

Děčínsko - Pozvánky na koncert Queen revivalu v Mikulášovicích, na karneval v České Kamenici, na jednání zastupitelů ve Šluknově, Děčíně či Varnsdorfu nebo upozornění na vlakovou výluku v Benešově. Co všechno se v těchto dnech děje na Děčínsku?

JEDNI Z NEJLEPŠÍCH. Revival Queenie z Prahy je nejuznávanější cover band Queen v Evropě.Foto: Denik / Hana Langrová

Na soustředění se Schrödingerem

Jiříkov – Schrödingerův institut pořádá v létě hudební soustředění. Hudební nadšenci a členové Hudební akademie Šluknovska vyjedou na soustředění ve dvou prázdninových termínech do Jiřetína pod Jedlovou a do Starých Křečan.

Zastupitelé projednají rozpočet

Šluknov – Příští týden zasedne šluknovské zastupitelstvo. Jedněmi z hlavních bodů budou ekonomické záležitosti města. Kromě informací o plnění loňského rozpočtu budou zastupitelé projednávat také rozpočet města pro tento rok. Zastupitelstvo začíná 23. února v 16 hodin na zámku.

Cestující vlakem čekají výluky

Benešov nad Ploučnicí – Lidé cestující vlakem mezi Benešovem a Libercem musí v březnu počítat kvůli kácení stromů a sváření kolejí s výlukami. První výluka začne 1. března a skončí o dva dny později. Druhá výluka bude od pondělí 13. do čtvrtka 16. března vždy od 7.30 do 13.30. Vlaky nahradí autobusy. V Benešově nad Ploučnicí pojedou od nádraží, ve Františkově pak od autobusové zastávky Františkov nad Ploučnicí, záv. a ve Starém Šachově ze zastávky u rozcestí.

Radnice v Rumburku zavře na jeden den dříve

Rumburk – Dříve než obvykle zavře v pátek 17. února rumburská radnice. V budovách A i B bude z technických důvodů otevřeno pouze do pátečního poledne. Následující úřední den v pondělí 20. února bude již městský úřad normálně otevřený.

Dům, místo kterého vyroste křižovatka, padne na jaře

Děčín – Poslední měsíce má před sebou dům na rohu Teplické a Saské ulice v Děčíně. Na jeho místě by v budoucnu měla vyrůst křižovatka, původní záměr na kruhový objezd ale padl. Dům loni na jaře koupilo město za více než dva miliony korun, tento týden vyhlásilo veřejnou soutěž na jeho demolici. Ta by měla vyjít na přibližně další dva miliony korun. Radnice počítá s tím, že si vítězná firma dům převezme v průběhu dubna, na jeho zbourání pak bude mít dalších padesát dnů.

Primátorka pořádá každý měsíc Dny otevřených dveří

Děčín - Již od podzimu pořádá děčínská primátorka Marie Blažková Dny otevřených dveří. Tradiční akce se koná vždy jeden den v měsíci a v únoru bude pro zájemce k dispozici v úterý 21. února od 10 do 15 hodin. V březnu to pak bude ve středu 29. března od 10 do 17 hodin. Svou návštěvu je vhodné předem objednat na telefonním čísle 412 593 303. „Mnozí lidé mi říkali, že by se rádi se mnou potkali, ale nevědí, jak to udělat. Rozhodla jsem se proto vyčlenit jeden den v měsíci a dát jim tak možnost popovídat si se mnou o věcech, které je v našem městě trápí," uvedla ke Dnům otevřených dveří primátorka.

V děčínské knihovně předali Literární cenu Vladimíra Vokolka

Děčín - Děčínská městská knihovna a Statutární město Děčín vyhlásily výsledky již 20. ročníku Literární ceny Vladimíra Vokolka za rok 2016. Slavnostní vyhlášení v kategorii Poezie proběhlo v Městské knihovně Děčín v sobotu, kam si devět oceněných z celé republiky přijelo osobně převzít ceny. Ty předávala primátorka Děčína Marie Blažková, předseda poroty Literární ceny Radek Fridrich a ředitel knihovny Ladislav Zoubek. Slavnostní podvečer doprovodil na kytaru písněmi básník a písničkář Jakub Čermák.

V Rumburku si připomenou 110 let od prvního promítání

Rumburk - Ojedinělý filmový podvečer Poprvé do kina proběhne počátkem března v Rumburku. V sobotu 4. března od 18 hodin se odehraje filmové připomenutí 110. výročí prvního kinematografického představení v Rumburku. Promítat se budou dokumentární filmy o Rumburku z druhé poloviny 20. století a historické fotografie. Filmové záběry doplní výstava historických fotografií kin, v nichž se v minulosti ve městě promítalo, a výstava filmových plakátů. Akce se záměrně koná v tělocvičně v Tyršově ul. Právě zde se v březnu roku 1907 v Rumburku prvně promítalo. Návštěvníkům je doporučen vstup ve slavnostním oblečení. Více na www.facebook.com/spolekpratelrumburku.

Kulturní dům v České Kamenici zve na karneval

Česká Kamenice - Na sobotu 18. února v Kulturním domě v České Kamenici pro své návštěvníky od 20 hodin chystají karneval. Dejte si na své masce záležet, protože na místě můžete s ostatními soutěžit o tu nejlepší. Vstupenky jsou navíc slosovatelné, takže se hosté mohou těšit na zajímavé ceny. K poslechu zahraje devatenáctičlenný taneční orchestr Big band Bonit.

Queenie zvou fanoušky legendární skupiny

Mikulášovice - Unikátní taneční večer by si neměli nechat ujít všichni fanoušci legendární skupiny Queen. O skvělou atmosféru se ve Slovanském domě v Mikulášovicích v sobotu totiž postará skupina Queenie world Queen tribute band, která reprezentuje absolutní evropskou špičku tohoto žánru. Queenie si zakládají na přesném a autentickém pojetí písní Queen, a to ve špičkové kvalitě v dobových kostýmech. Na návštěvníky také čeká bohatá tombola a ohňostroj.

Zastupitelé příští týden budou jednat i v Děčíně a Varnsdorfu

Děčínsko - Příští týden zasednou zastupitelstva také ve dvou největších městech Děčínska a Šluknovska. Jako první se sejdou zastupitelé v Děčíně, kteří mimořádně zasednou již ve středu. Jednání na děčínské Střelnici začíná 22. února v 15 hodin. O den později pak bude jednat zastupitelstvo ve Varnsdorfu. Také zde jednají zastupitelé na Střelnici. Zasedání zastupitelstva ve Varnsdorfu začíná v 15 hodin.

Studenti představí své představy o ideálním Šluknovu

Šluknov - Ve čtvrtek 16. února představí ve Šluknově na tamním zámku studenti architektonického ateliéru Architektura 1 Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze, jak si představují ideální Šluknov. Součástí čtvrteční vernisáže, která se uskuteční od půl páté odpoledne, bude představení jednotlivých studentských projektů, které nabízejí možnou budoucí podobu Šluknova.

Sedl si za volant, přestože pil

Krásná Lípa - Pod vlivem alkoholu si sedl za volant řidič krátce po třetí hodině ráno. Když projížděl Dolní Chřibskou, zastavili ho policisté. Orientační dechová zkouška prokázala, že má v dechu alkohol. Policisté kontrolovaného třicátníka zadrželi a v následujících hodinách ho ještě převezli k odbornému lékařskému vyšetření. V současné době je vyšetřován na svobodě.