KRÁTCE: Co se děje na Děčínsku? Přečtěte si stručný přehled

Děčínsko - Zavřená Pravčická brána, otužilci na Cimráku, bruslení v Dolní Poustevně či výčet krimi zpráv. Co všechno se v těchto dnech děje na Děčínsku?

Pravčická brána v zimě.Foto: V. Sojka

Rekonstruoval svůj dům, nářadí v něm druhý den již nenašel

Horní Podluží – Při rekonstrukci domu se jeho majiteli stala velmi nepříjemná věc. Zjistil totiž, že v něm pravděpodobně někdo byl. Když se totiž druhý den vrátil, aby pokračoval v práci, zjistil, že mu chybí nářadí. Mělo jít o brusku i bourací kladivo. Kontaktoval proto varnsdorfské policisty. Ztracených věcí si cení na osmadvacet tisíc korun. Okolnosti nejasné ztráty policisté prověřují.

Na Pravčickou bránu se turisté nepodívají až do dubna

České Švýcarsko – Až do dubna musí vydržet turisté, kteří mají v plánu vyrazit na výlet na největší přírodní skalní pískovcovou bránu v Evropě. Do té doby je Pravčická brána totiž nepřístupná, včetně cesty k Sokolímu hnízdu u Pravčické. V úseku od odbočky z červeně značené turistické trasy se totiž bortí opěrná zeď pod stezkou. Po dobu opravy tedy bude odbočka zcela uzavřena. Červeně značená turistická trasa Tři prameny – Mezní louka je však normálně průchozí.

Vykradli jim garáž s nábytkem

Děčín – O kuchyňskou linku, nábytek, oblečení a další věci v hodnotě více než sedmnácti tisíc korun přišli majitelé garáže v Labské ulici. Věci v ní prý schovávali, ale když se do garáže v úterý přišli podívat, už je tam nenašli. Policisté případ šetří jako možný přečin krádeže.

Otužilci si mohou zaplavat v rybníku Cimrák

Krásná Lípa – Do otužilecké plovárny zvou v Krásné Lípě všechny odvážlivce v neděli 19. února na již 4. ročník Zimního plavání. Sraz je na mole u rybníka Cimrák ve 14 hodin, na místě zajištěn teplý čaj. Zváni jsou i neplavci, kteří mohou odvážlivce přijít podpořit.

V muzeu vystavuje své fotografie Ilona Rosenkrancová

Děčín – Po celý únor je možné si v děčínském oblastním muzeu prohlédnout výstavu s názvem Obrazy ticha… a jiné. Výstava představuje na pět desítek fotek děčínské fotografky Ilony Rosenkrancové. Ta na vystavených fotografiích zachycuje nejen Děčín a krajinu jeho okolí, ale také přírodní scenérie, které vyfotografovala během svých cest po světě.

Za ukradení sušenek za stovku může jít na tři roky za mříže

Děčín – Až na tři roky může skončit za mřížemi žena z Děčína. A to kvůli malichernosti. V jednom z obchodů v Podmoklech si totiž vybrala dvoje sušenky, dohromady za stovku. „K placení se ale neměla, a tak se nezaplaceným nákupem začali zabývat děčínští policisté kvůli podezření ze spáchání krádeže. Vzhledem k dalším odhaleným okolnostem si žena může odnést z nedávného incidentu až tříletý pobyt za mřížemi," uvedla policejní mluvčí Petra Trypesová. Jen o několik dnů dříve policisté v Podmoklech řešili krádež láhve tvrdého alkoholu. Také tohoto pachatele se podařilo dopadnout.

V Dolní Poustevně si mohou lidé zabruslit pod otevřeným nebem

Dolní Poustevna – Přírodní kluziště láká bruslaře v Dolní Poustevně. Ti tak nemusí jezdit několik desítek kilometrů. Nejbližší zimní stadiony jsou totiž až ve Varnsdorfu a Rumburku na opačném konci Šluknovského výběžku. Vinou přechodného oteplení bylo nutné kluziště ve sportovním areálu na několik dnů kvůli zhoršující se kvalitě ledu uzavřít. Silnější mrazy posledních dnů ale bruslařům přály, a tak bylo možné kluziště opět otevřít. To si oblíbili lidé nejen z Dolní Poustevny, ale i z okolních obcí. A stejně jako na krytých zimních stadionech je možné i v Dolní Poustevně bruslit po setmění. Kluziště má totiž umělé osvětlení.

Ve Františkově někdo vlezldo bytu, ukradl peníze i jídlo

Františkov nad Ploučnicí – Dvojice lidí zažila při vstupu do svého bytu šok. Zjistila totiž, že v něm někdo o víkendu byl a ukradl jim peníze i nějaké jídlo. Škoda, kterou uvedli do policejních protokolů, se odráží v částce 5 200 korun. Případ policisté prověřují s ohledem na přečiny porušování domovní svobody a krádeže.

Poškrábali jí auto, škoda může být až osmdesát tisíc korun

Děčín – Škodu odhadem za osmdesát tisíc způsobil bezohledný řidič či neznámý vandal majitelce BMW X3. Ta auto zaparkovala v areálu děčínské nemocnice. Když se k němu vrátila, zjistila, že má poškrábaný lak. Oprava ji může vyjít velmi draho. Případ poškrábaného auta šetří děčínští policisté i s ohledem na možný přečin poškození cizí věci.

O návratu lososů do Českého Švýcarska povypráví v knihovně

Děčín – Již téměř dvě desítky let se správa národního parku spolu s rybáři snaží navrátit do Kamenice lososy, kteří zde dříve běžně žili. Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko připravila ve spolupráci s děčínskou městskou knihovnou vyprávění nejen o návratu lososů, ale i dalších vzácných zvířat do krajiny Českého Švýcarska. Mluvčí správy národního parku Tomáš Salov bude 23. února od 17 hodin vyprávět především o tom, co vše je nutné udělat pro to, aby se malý plůdek lososa do Kamenice dostal.

Aktuální počasí v Krásné Lípě je možné sledovat online

Krásná Lípa – Návštěvníci Krásné Lípy mají nyní možnost se podívat, jaké počasí tam aktuálně panuje. Na webu je kromě teploty, vlhkosti nebo rychlosti větru také přehled srážek jak pro daný den, tak i měsíc a rok. Online přehled počasí je na www.pocasi-strelna.cz/krasnalipa.htm.